«الوذمة اللمفية».. تتطلب التدخل المبكر

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تعتبر الوذمة اللمفية من أكثر مضاعفات جراحات سرطان الثدي شيوعاً، وهي من الأمراض التي تثقل كاهل المصابات، وتؤثر على جودة حياتهن، ومن المحتمل أن تدفعهن للعزلة الاجتماعية والابتعاد عن التفاعل الاجتماعي، لاسيما في حال استئصال العقد اللمفية مع وصول الورم إليها، أو الخضوع للعلاج الإشعاعي للسرطان، ونظراً لمعدلات انتشار سرطان الثدي التي لا يستهان بها، حيث تشير منظمة الصحة العالمية إلى إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي عام 2020، هنالك العديد من النساء اللاتي يعتبرن عرضة للإصابة بالوذمة اللمفية، بمعدل مريضة واحدة من بين كل خمس مريضات.

علاجات غير جراحية

الدكتور رافي جورونيان، رئيس قسم الجراحة التجميلية، معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أكد أن الوذمة اللمفية تحدث كأحد مضاعفات الإصابة بسرطان الثدي أو بعد جراحة تشريح العقدة اللمفاوية الإبطية للكشف عن انتشار السرطان أو العلاج الإشعاعي، وذلك نتيجة عجز الجهاز اللمفي عن تصريف السائل اللمفي، الأمر الذي يؤدي إلى تراكمه في الأنسجة وتورم المنطقة المصابة إلى حد يسبب مشاكل مزعجة، لاسيما عند حدوث الوذمة بجانب أحد الطرفين العلويين للجسم، بما يكبل قدرة المريضة على تحريكه مع تفاقم الورم، وتشمل العلاجات غير الجراحية للوذمة اللمفية استخدام الضمادات الضاغطة، والتمارين العلاجية الخفيفة، والتصريف اللمفي اليدوي، والجوارب الضاغطة للوذمة اللمفية في الذراعين، ويتم اللجوء للإجراءات الجراحية لفتح قنوات تصريف جديدة، والجراحة اللمفية العلاجية، وشفط الدهون لإزالة الأنسجة المتورمة.

حقائق وحلول

وأشار جورونيان إلى أن الإحصائيات تؤكد إصابة امرأة واحدة من بين كل خمس مريضات بسرطان الثدي، بالوذمة اللمفية بعد الخضوع للجراحات، موضحاً أن الحل يكمن في الجراحة المجهرية الوقائية للوذمة اللمفية لمساعدة النساء المعرضات لخطر الإصابة بهذا المرض المزعج، وعن سبب تعرض المرأة للإصابة بالوذمة اللمفية قال: «يعتبر مرض سرطان الثدي من أبرز أسباب الإصابة بمرض الوذمة اللمفية بين النساء، إذ يتعين على المصابات الخضوع للعلاج الإشعاعي أو الجراحي لاستئصال الورم أو العقد اللمفية التي وصل إليها هذا الورم الخبيث، إلى جانب أسباب أخرى، منها التعرض لإصابات مباشرة في الجسم، حيث يوجد الجهاز اللمفاوي داخل جسم الإنسان قريباً من سطح الجلد، الأمر الذي يجعله حساساً لمثل هذه الإصابات».

أسوأ السيناريوهات

يمكن للوذمة اللمفية أن تهدد حياة المريضة حال إهمال علاجها، حيث أورد رافي جورونيان أنها تقود إلى التعرض إلى سلسلة من الالتهابات التي تؤدي لتفاقم الحالة وصولاً إلى أسوأ السيناريوهات، منها الإصابة بورم خبيث يدعى «الساركومة الوعائية اللمفية» (lyphangiosarcoma)، ناهيك عن دور الوذمة في إضعاف الجهاز المناعي للجسم الذي يعتبر خط دفاعه الرئيسي ضد جميع الأمراض.

طرق الوقاية

حول إمكانية تجنب الوذمة اللمفية والوقاية منها، أكد رافي جورونيان أنه لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من جميع حالات الوذمة اللمفية، ولكن يمكن اكتشاف الأعراض مبكراً وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، فبصرف النظر عن نوع أو سبب الوذمة اللمفية، يمكن دائماً اتخاذ خطوات لتقليل التورم أو حتى منعه، ويجب على مريضات سرطان الثدي في المقام الأول استشارة الطبيب عن الأعراض المبكرة للتعرض لها، ويجب عليهن بعد الخضوع للجراحة العلاجية لسرطان الثدي قياس حجم الذراعين في فترات زمنية معينة للتحقق من أي تغيرات محتملة، فاكتشاف التغييرات مبكراً يقود إلى بدء العلاج في الوقت المناسب لتجنب أي مضاعفات لا تحمد عقباها.