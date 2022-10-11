جزيرة الجبيل تُطلق معرض "آرت أوف ليفينغ"

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار معرض فن الحياة "آرت أوف ليفينغ"، وترحب بأفراد المجتمع والمستثمرين وعشاق الفن والتصميم لاكتشاف المعرض على مدار 10 أيام متتالية في فلل العرض. وفي إطار معرض فن الحياة "آرت أوف ليفينغ"، الذي يقام بالشراكة مع Architectural Digest Middle East من 14 وحتى 23 أكتوبر الجاري، سيتمكن الزوار من اكتشاف تصاميم داخلية وفنية في فلل العرض، والتي تجسد إبداعات أكثر من 35 مصمماً وفناناً عالمياً من أنحاء المنطقة، والاستمتاع بسلسلة عروض فنية.
أعمال فنية تم اختيار المصممين اعتماداً على أعمالهم التصميمية وأساليبهم في توفير مساحات مذهلة من الإلهام، حيث تم تكليف كل واحد منهم بتصميم مساحته الداخلية الخاصة داخل فلل العرض مع ابتكار أعمال فنية حصرية لمعرض فن الحياة "آرت أوف ليفينغ". وتشهد "الجبيل" إقامة احتفالات خاصة يومي 14 و15 أكتوبر، تتيح للزوار أمسيات مليئة بالبهجة مع مشاهدة العروض الموسيقية الحية التي يقدمها عازفو البيانو والهاند بان والساكسفون، وتذوق ألذّ الأطباق في الهواء الطلق.
أنماط عصرية وقال محمود دندشلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يعكس معرض "آرت أوف ليفينغ" الإبداع والفن والراحة لينسجم مع نمط الحياة المستقبلية في جزيرة الجبيل واكتشاف منهجية تحويل الحلم إلى واقع.
وتابع: يوفر المعرض منصة لاكتشاف الأنماط العصرية من التصاميم الفنية والمعمارية والاطلاع على المواد المستخدمة، وكيفية تنفيذ العناصر الإنشائية، مع فرصة لقاء فنانين بارعين لتعلم أهمية إضافة اللمسات الفنية إلى حياتنا اليومية بكل تفاصيلها. وأضاف: تم التخطيط بعناية ودقة لكل مرحلة من مراحل تصميم وتنفيذ مجتمعات الجزيرة التي تمنح السكان شعوراً عميقاً بالانتماء. ومن خلال المعرض، يمكن اكتشاف النماذج الحقيقية للوحدات السكنية والمكونات الإبداعية الأساسية للراحة والرفاهية.
7 نماذج توفر جزيرة الجبيل 7 نماذج من الفلل المكونة من 4 إلى 6 غرف نوم والواقعة في شارع الجبيل، حيث سيتمكن الضيوف من التعرف على الأساليب الفنية للتصميم الداخلي والخارجي الذي تتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة بالفلل، لمنح أسلوب حياة عصري متطور ومستدام سينعم به سكان الجزيرة بمجرد الانتهاء من أعمال التشييد. ويتميز المشروع بموقعه المذهل وسط الجمال الطبيعي الأخاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ويمتد على مساحة تزيد على 5000 هكتار، ومن المخطط أن يشكل إضافة مميزة للمشهد السكني في إمارة أبوظبي لعشاق الحياة الصحية الراقية والمستدامة.
مواهب بارزة وقال المصمم آيرس آرت أدفيسوري: هدفنا يتمحور حول تعزيز وتشجيع المجتمع الفني الإماراتي الزاخر بالمواهب البارزة في المنطقة، والتي تمتلك نهجاً خاصاً ورؤية إبداعية متفردة. وأعرب المصمم عمر القرق عن فخره ليكون جزءًا من هذا الحدث الذي يجمع مختلف المصممين في مكان واحد. وقال: أنا متحمس للغاية لعرض نسخة عصرية للمجلس الإماراتي العريق مستوحى تصميمه من مختلف بقاع العالم.