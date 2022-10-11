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جهاز بمزايا متطورة يتحدى أفضل هواتف أندرويد

جهاز بمزايا متطورة يتحدى أفضل هواتف أندرويد
11 أكتوبر 2022 18:55

أعلنت Honor مؤخرا عن هاتفها الأحدث الذي صممته لينافس أفضل هواتف اندرويد التي طرحت في الأسواق العالمية هذا العام.

ويأتي هاتف Honor X40 الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.6/73.9/7.9) ملم، وزنه 172 غ.

أما شاشته فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا.

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ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات Magic UI 6.1، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذواكر دخلية 128/256 غيغابايت.

وزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة(50+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهّزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واطا.

المصدر: وكالات
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