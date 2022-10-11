«ديوالي» ينطلق في دبي 14 أكتوبر بعروض غامرة بالمرح

دبي (الاتحاد)



مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي، يُعد أحد الأحداث الرئيسة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وهو وقت مثالي للاستمتاع بالعروض الترويجية وتذوق المأكولات اللذيذة، وتسوق الملابس الجديدة والهدايا والذهب وغيرها، وفي هذا العام سيقدم المهرجان فعاليات رائعة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى فرص ربح جوائز مذهلة ومشاهدة عروض الألعاب النارية المميزة في الفترة من 14 إلى 28 أكتوبر الجاري.أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تنظم مهرجان الأضواء «ديوالي» بالتعاون مع قنصلية الهند في دبي، عن فعاليات المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس بمنطقة السيف في خور دبي، بحضور الدكتور أمان بوري، القنصل العام الهندي بدبي، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري قطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند بدبي «يسر القنصلية الهندية، أن تنضم إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لإطلاق مهرجان الأضواء (ديوالي) 2022 في دبي، ويُعتبر (ديوالي) احتفالاً خاصاً لعدد كبير من المغتربين الهنود الذين ينضمون للاحتفال مع أصدقائهم وعائلاتهم من عدة جنسيات، وقد اكتسب المهرجان في دبي على مر السنين شعبية واسعة بين السياح والمقيمين الذين يستمتعون بمجموعة مميزة من الألعاب النارية وتجارب التسوق».

ومن جانبه، قال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «يحتفي مهرجان الأضواء ديوالي بالتنوع الثقافي الذي تتميز به دبي التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك بالروابط القوية والتاريخية مع الهند وشعبها والتي تعود إلى أجيال عديدة، وذلك تأكيداً على مكانة دبي التي تعتبر وجهة رائدة للتسوق والترفيه على مستوى العالم، حيث يجد الجميع تجارب فريدة باستمرار على مدار العام، وتقام احتفالات (ديوالي) في جميع أنحاء المدينة مع فعاليات غامرة وعروض الألعاب النارية والاستعراضات الرائعة وصفقات التسوق الجذابة».