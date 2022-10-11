«السينمائي للأطفال والشباب» يبهر طلاب المدارس بـ 54 عرضاً
«السينمائي للأطفال والشباب» يبهر طلاب المدارس بـ 54 عرضاً
11 أكتوبر 2022 18:31
الشارقة (الاتحاد) شهدت فعاليات اليوم الثاني (الثلاثاء)، من الدورة التاسعة لـ«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022»، إقبال مئات الطلاب من مختلف مدارس الشارقة ودولة الإمارات المتحمسين الذين أعربوا عن سعادتهم لزيارة المهرجان والاستمتاع بعروض الأفلام التي ينظمها في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، وفوكس سينما في «سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة، و«مردف سيتي سنتر» بدبي، حيث تضمن برنامج اليوم 54 عرضاً سينمائياً بهذه المواقع. تضمنت قائمة العروض السينمائية في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» فيلمين روائيين طويلين لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، يُعرضان للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، هما «حكايات فرانز» الذي يروي مغامرات الفتى فرانز البالغ من العمر 9 أعوام، و«أشبال الذئب من وادي التفاح»، الذي يركز على الفتى ياشو في رحلته للعثور على والدته. واستمتع الطلاب بـ 15 فيلم رسوم متحركة «أنيميشن» في الموقع ذاته، حيث تضمنت الأفلام المخصصة لطلاب المرحلة الابتدائية كلاً من «الطيار»، و«ميتا»، و«قط في حديقة الفنون»، و«بطارية بابا»، و«أنا لست خائفاً»، و«حلم كوينو»، و«لوس والصخرة»، في حين شملت الأفلام المخصصة لطلبة المدارس الإعدادية «كل شيء على ما يرام»، و«بؤوسي»، و«المأوى»، و«لقاء سمير»، و«مرحباً أيها الغريب»، و«أمام السماء»، و«بطة المحيط»، و«بدلة غطس كلينجرت». وعرض «مركز الجواهر» عدداً من الأفلام في فئة «أفلام من صنع الطلبة»، هي «حادث غير متوقع»، «ملفوف مخلل»، «ارقد بسلام»، «دموع سين»، «محور»، «بابا جعفر»، و«لحن نغمة رقص». كما شملت فعاليات اليوم الثاني عرض 11 فيلم رسوم متحركة «أنيميشن» في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، ومردف سيتي سنتر بدبي، روت قصصاً مؤثرة، وحكايات خيالية عن مخلوقات ذات فرو وفير، وسلطت الضوء على مفهوم الروابط الأسرية، والمغامرات، وغيرها، وتضمنت هذه الأفلام كلاً من «القطة والبرغوث»، و«والكاري الأزرق»، و«ولادة»، و«اسمي مالوم»، و«مورتيمر والاختفاء»، و«تعاطف»، و«الموت والسيدة»، و«عصفور منزلي»، و«إنها تحلم بشروق الشمس»، و«لم تكن سوى صخرة بدت وكأنها شخص ما»، و«تلميذ الطبيب الساحر» الذي ترشح لجوائز الأوسكار 2022. أيضاً استمتع الأطفال بمشاهدة 5 أفلام وثائقية هي: «مدرسة الأمل»، و«حلم الحصان»، و«شيرو»، و«أبو بشير»، و«ماء ورياح وغبار وخبز»، عُرضت جميعها في فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، فضلاً عن أربعة أفلام قصيرة دولية، هي «الإبرة»، و«الليلة التي غادرت فيها أمريكا»، و«بيت بيوت»، و«سلفادور دالي». كما تضمنت العروض في دبي ثلاثة أفلام تعرض للمرة الأولى في منطقة الخليج وهي «من يحرقن الليل»، و«علي وخروفه المعجزة»، و«جوّي». يشار إلى أن الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التي تنظمها مؤسسة (فن)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، والتي تتخذ من الشارقة مقراً، تقام في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر، تحت شعار «فكّر سينما».