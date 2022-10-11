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شاب ينتحل صفة رائد فضاء ليحتال على سيدة بطريقة مبتكرة

شاب ينتحل صفة رائد فضاء ليحتال على سيدة بطريقة مبتكرة
11 أكتوبر 2022 13:58

وقعت سيدة يابانية ضحية عملية احتيال ضخمة خسرت فيها مبلغ يقدر بنحو 30 ألف دولار، ودون أن تحقق ما تبتغيه.
 
وفي التفاصيل، أن سيدة يابانية تبلغ من العمر (65 عاما) تعرضت للاحتيال من طرف رجل يدعي أنه رائد فضاء روسي موجود في محطة الفضاء الدولية.

وزعم الرجل أنه يحتاج إلى مال من أجل العودة إلى الأرض، لكي يتمكن من الزواج بها.


 وبدأ الاثنان في الدردشة في يونيو الماضي عبر منصة "إنستغرام"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن أجل الإيقاع بالضحية، ملء الرجل حسابه على "إنستغرام" بصور من الفضاء، وقال لها إنه موجود في محطة الفضاء الدولية.

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ولاحقا، أبلغ الرجل المرأة التي لم يذكر اسمها، أنه وقع في حبها ويريد الزواج منها، ولأجل ذلك سينتقل إلى اليابان حتى يبدأ معها حياة جديدة.

وبين 19 أغسطس و5 سبتمبر، حوّلت مبلغا يوازي 29 ألفا و 775 دولارا أميركيا إلى حساب الشخص الذي كانت تعتقد أنها ستتزوجه.

وقال لها الرجل إن بحاجة إلى أموال من أجل تغطية تكاليف ثمن الصاروخ ورسوم العودة إلى الأرض حتى يكون بجانبها.

لكن في نهاية المطاف، شكت المرأة بقصة "الحبيب المزعوم"، وتجري السلطات اليابانية التحقيق في القضية على اعتبار أنها قضية "احتيال رومانسية".

المصدر: وكالات
رائد فضاء
اليابان
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