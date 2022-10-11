5 عروض جديدة من «ذا لايون كينج»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «برواكتيف إنترتينمنت»، الشركة العالمية الرائدة في إنتاج وتنظيم العروض والحفلات الموسيقية الكبرى، عن تقديم 5 عروض إضافية من مسرحية ذا لايون كينج الموسيقية الحائزة جوائز والتي تُقدم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الإقبال الكبير على التذاكر المخصصة للعرض الذي تستضيفه أبوظبي. وينطلق العرض الافتتاحي في 16 نوفمبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، مع 5 عروض مسائية جديدة أيام 22 و23 و30 نوفمبر و6 و7 ديسمبر 2022 في تمام الساعة 08:00 مساءً، إلى جانب العرض الختامي الذي يُقام في 10 ديسمبر المقبل.

4 أسابيع

وأشار نيكولاس رينا، المدير الإداري لشركة برواكتيف إنترتينمنت، الجهة المسؤولة عن تقديم المسرحية الموسيقية في الشرق الأوسط، إلى أن الإقبال الكبير في المنطقة تجاوز التوقعات، كما شجع الراغبين في الحصول على تذكرة في أقرب فرصة كي لا تفوتهم التجربة.

وقال: توقعنا ردود فعل إيجابية فيما يخص موضوع التذاكر عندما طرحناها للبيع في المرة الأولى، باعتبار عرض «ذا لايون كينج» يقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، لكن الإقبال الهائل فاق توقعاتنا الأولية. وتسعدنا إمكانية إضافة العروض الـ 5 وتوفير المزيد من الفرص للجمهور لتجربة هذه العرض الموسيقي التاريخي من شركة ديزني.

وقال مايكل كاسل، الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكل كاسل، الجهة المسؤولة عن الإنتاج المسرحي لعرض «ذا لايون كينج» لـ 4 أسابيع في «الاتحاد أرينا»: يُعد تقديم العرض الذي يحمل الرؤية الاستثنائية لجوليا تيمور بطريقة مطابقة للتجربة التي استمتع بها المشاهدون في برودواي ومختلف أنحاء العالم، شرفاً كبيراً بالنسبة لنا.

وكشف عرض «ذا لايون كينج» عن قائمة الممثلين الموهوبين المتوجهين إلى الإمارات لمنح الجمهور تجربة ترفيهية لا تنسى بفضل أدائهم الإبداعي. وتبدأ القائمة مع ملونجو الذي لعب دور رفيقي لمدة 15 عاماً في كل العروض بأداء وحضور مميزين، حيث قدم مجموعة عروض دولية، بما فيها جولة أميركا الشمالية وعروض نيوزيلندا وألمانيا.

ولعب داشاون يونج دور سيمبا في عروض برودواي بالإضافة لعروض لاس فيجاس وجولة أميركا الشمالية، والذي يعود من جديد لتأدية دور الشخصية المحببة في العاصمة الإماراتية. وتتولى أماندا كونين لعب دور اللبوة نالا، حيث قامت كونين بأداء هذه الشخصية منذ طفولتها وشاركت بالجولة العالمية منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2018.

جولة عالمية

ويقوم مثوكوزيسي إمكاي خانييلي، بلعب دور موفاسا، حاكم مملكة الأبرياء الشهير، وهو الدور الذي لعبه سابقاً في مسارح ويست إند قبيل انضمامه للجولة العالمية. ويقدم أنتوني لورانس، دور الشخصية الشريرة البارزة سكار، ومن المقرر عودة الممثل أسترالي الأصل أندريه جيوسون لتقديم شخصية زازو، بعد الأداء السابق الذي قدمه في الجولة الأسترالية من العرض الشهير.

ويتولى كل من نيك ميرسر وبيير فان هيردين أداء الشخصيتين الشهيرتين والمحبوبتين تيمون وبومبا، حيث رافق الممثلان الموهوبان رحلة العرض الموسيقي المميز في أنحاء العالم. وتعود الفنانة الجنوب أفريقية كانديدا موسوما والفنان الجنوب أفريقي مارك تاثام إلى جانب الفنان البريطاني جوريل كويفيك كمال إلى أداء أدوار الضِباع شينزي وإد ووبانزي في العرض الشهير.

وتتكون الفرقة الموهوبة، بالإضافة لأدوارها التمثيلية الرئيسية، من مزيج متنوع من الجنسيات والخبرات المختلفة يضم ممثلين ناشئين وخبيرين في الأداء المسرحي. ويضم طاقم عمل عرض «ذا لايون كينج» أيضاً: خوسيه آهويد،، دايان كينجسلي بيوكس، مفو بوديبي، ريواجيل تشوابي، جافين هارت، يو تينج هسوه، فوميليلي جيلي، كودزاي كريستين كابسواره، لونجيل خامبولي، داليلا ليل، ميلانج لي ميو لو، سفيسو ماتلالا، سيفو ملومبيلي، أناكاناكو موري، بينتون موريس، نيو موتاونغ، نولوياندا مكلوانا، زودوا مراسي، لوازي مزيماسي، مسيزي نجابها، ثاباني نتولي، أبهيوي نيزي، بيس نزيراوا، نونوفو أوليكينج، أنجيليس رييس، ماهلاتسي ساشان، فوميليلي سيخاخان، رومي جو سواليس، فويلوا تشونا، تلوهولو تسوتوتاني، بين ويلفورد، دانيال زازويتا، سانديل زوندي، وبونجا زولو.