بالصور.. «قصر الوطن» يستعرض الهدايا الدبلوماسية

أبوظبي (الاتحاد) يعتبر قصر الوطن الوجهة الأمثل التي تتيح للزوار استكشاف الإرث الحضاري والإنساني للشعوب المختلفة وذلك بما يزخر به من مجموعة واسعة من الهدايا الدبلوماسية التي تشكل تعبيراً صادقاً عن القيم الثقافية المتنوعة للدول التي تمثلها، وتعكس جوانب الثقافة والدين والذوق والمشاعر النبيلة. ويحتضن قصر الوطن العديد من الهدايا الدبلوماسية التي استلمتها دولة الإمارات خلال الزيارات الرسمية والدبلوماسية المختلفة، وفما يلي نبذة عن بعض الهدايا الدبلوماسية والتي يمكن للزوار مشاهدتها في معرض الهدايا الرئاسية:
الصقور يعد الصقر من رموز القوة والتراث الوطني، وهو من أهم الطيور المرتبطة بالهوية التراثية لدولة الإمارات. في الماضي، شكلت الصقور شكلاً هاماً من أشكال الصيد، وتعتبر الصقارة أو رياضة الصيد بالصقور اليوم من أشهر الرياضات وأكثرها تكريماً في الدولة نظراً لارتباطها بأبرز القيم العربية كالنبل والشرف. فعلى سبيل المثال تستخدم الأقنعة عند الصيد لتغطية عيون الصقر لتهدئته خلال التنقل أو السفر. وقد تم إهداء الأقنعة الظاهرة هنا من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي صنعتها إحدى الشركات الألمانية الشهيرة المتخصصة بصناعة معدات الصقارة.
الأسلحة تلعب الأسلحة التقليدية دوراً مهماً في الموروث الشعبي لدولة الإمارات، فإلى جانب استخدامها العملي للصيد والحماية، فإن السيوف والخناجر والبنادق المحلية تحظى بأهمية اجتماعية وثقافية، ويمكنها التعبير عن الهوية والمكانة، وغالباً ما تُمنح كدليل على الاحترام.
الشعارات غالباً ما يتم استخدام الرموز والأيقونات والسمات في الدبلوماسية كشعار أو رمز لهوية البلد. تستلهم هذه الشعارات أفكارها ورموزها من حضارة وتاريخ البلد، وتعكس مشاعر الفخر الوطني فيها. وغالباً ما تكون هذه الرموز غنية بالمعاني الثقافية بحيث تلخص الهوية الثقافية والحضارية للدولة. القطعة المعروضة هي عبارة عن نموذج لمدينة البتراء، هدية من المملكة الأردنية الهاشمية.
القرآن الكريم حظي القرآن الكريم على مر العصور بتقدير كبير ويعتبر الهدية الدبلوماسية الأمثل نظراً لأهميته العظيمة في حياة المسلم. وتضفي الزخارف والتجليد والتذهيب إبعاداً فنية إضافية على هذه الهدية المميزة. وشكلت المخطوطات والوثائق الدينية رمزاً قيماً للهدايا الدبلوماسية. وقد تميزت هذه الهدايا بإضافة العديد من العناصر الفنية إليها مثل التجليد والزخرفة.
قطعة من كسوة الكعبة المشرفة مطرزة بخيوط الذهب: يمثل التطريز آية قرآنية على قطعة الحرير الأسود التي تعتبر جزءاً من كسوة الكعبة المشرفة التي تمثل قبلة المسلمين في صلواتهم وتقع في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ويتم تغيير كسوة الكعبة المشرفة بشكل سنوي. والقطعة المعروضة هي هدية مقدمة من المملكة وتمثل جزءاً صغيراً من الكسوة الكاملة.
السجاد التركماني، والمزهريات المزخرفة من العصر الفينيقي، وأكاليل الذهب التي تعود إلى العهد المقدوني القديم هي أمثلة قليلة فقط عن الهدايا والقطع الثمينة التي يمكن مشاهدتها في قصر الوطن. الرموز المقدسة من الفاتيكان: هدايا تعبر عن قيم الصداقة والتسامح والاحترام المتبادل، والعديد من الهدايا الأخرى تجسد ثقافة الدولة أو ترمز لدين محدد. ليس المقصود من الهدايا أن تكون متقنة وحرفية، ولكنها تمثل بادرة صداقة، وتعبير عن قيم التسامح والاحترام المتبادل.