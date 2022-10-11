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عادات بسيطة تجعل الاستيقاظ سهلاً وتمدّك بالنشاط

عادات بسيطة تجعل الاستيقاظ سهلاً وتمدّك بالنشاط
11 أكتوبر 2022 08:43

أشار فريق من أطباء الأعصاب لأهم العادات التي قد تساعد في الاستيقاظ في الصباح بسهولة والشعور بالراحة النفسية، وأهمها شرب كوب من الماء.

وذكر الأطباء أنه "لتسهيل الاستيقاظ، عليك القيام بتمارين في السرير وشرب الماء، تحتاج إلى شرب الماء في الصباح وممارسة التمارين في السرير".

وقال الطبيب سيرغي دلين: "لتسهيل النهوض في الصباح من العادة، أوصي، عليك الذهاب إلى الفراش بين الساعة 22:30 والساعة 23:30". وفق موقع RT

وأضاف أنه من الأفضل أن يدخل الجسم المرحلة الرابعة من النوم العميق حيث يحدث أقصى إنتاج لهرمونات النمو والشباب، وكذلك الميلاتونين، وهو أمر ضروري للصحة الجيدة.

النقطة الثانية المهمة للغاية هي عندما تستيقظ، قم بتمرين واحد على الأقل من أي نوع من التمارين في السرير مباشرة، وعندما نفتح أعيننا، تحدث مرحلة إطلاق الكورتيزول. وأوضح أن الكورتيزول هرمون يساعد الجسم على الاستيقاظ بشكل جيد ونشط وسريع.

وقال إنه يمكنك القيام بتمارين مباشرة في السرير على سبيل المثال، قم بقبض يديك وتحريكها مع الشهيق والزفير، أو الضغط وإرخاء أصابعك. وإذا قمت بذلك حوالي خمس مرات، سيأتي الشعور بالراحة على الفور تقريبا.
وأوصى بشرب كوب من الماء فور الاستيقاظ من النوم وقال إن الماء ينشط عمل الجهاز الهضمي وتدفق الدم وجميع الأعضاء والأنظمة الداخلية للجسم.

 

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المصدر: وكالات
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