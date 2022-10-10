7 أشياء تسهم في صقل شخصية ابنتك

ترجمة: عزة يوسف



أكدت دراسات كثيرة أهمية دور الأب في تشكيل شخصية ابنته، وتأثيره الهائل على القرارات الرئيسة التي ستتخذها عندما تكبر، وأوضح موقع «All Pro Dad» الأميركي، بعض الأشياء الضرورية التي يجب على كل أب أن يجعل ابنته تدركها جيداً، ومنها:

الاعتماد عليك:

يقدم الناس الكثير من الوعود لابنتك ولا يقومون بالوفاء بها، إلا أنك بصفتك والدها، عليك أن تفي بوعودك لها، وتتأكد من أنك بجانبها، ودوماً على استعداد للقتال من أجلها ومساعدتها إذا احتاجت إليك.

عدم المقارنة:

اعتادت الفتيات قياس أنفسهن مقارنة بالنجمات وعارضات الأزياء، بل تفاقم الأمر وأصبحن يقارنّ أنفسهن من خلال فلاتر وسائل التواصل الاجتماعي،

وتحتاج ابنتك إلى أن توضح لها أنه ليس كل ما تراه حقيقة، وأنه من غير المجدي مقارنة نفسها بتلك الصور التي تم تعديلها بشكل كبير، وأن قيمتها لا تقتصر على المظهر.

إنها جميلة:

بجانب ضرورة التأكيد على جمال ابنتك الخارجي وجعلها تتقبل نفسها، يجب عليك كأب أن تركز على جمال قلبها ومواهبها وشخصيتها، مما يساعدها في اعتبار الجمال صفة تمتلكها بالفعل، وليس شيئاً تحتاج إلى تحقيقه.

مواجهة الشدائد:

يجب أن تدرك ابنتك أن الجميع يمر بأوقات عصيبة، وعليها أن تتعلم كيف تواجه الشدائد وطلب المساعدة دون إحراج أو خوف، كما يجب أن تعلمها اللجوء إليك والاستماع إلى رأيك عندما تكون غير متأكدة مما يجب أن تفعله.

التخطيط:

عندما تكبر ابنتك، عليها أن تتعلم كيف تحلم وتخطط لحياتها ومستقبلها؟، وتتخلى عن أحلام الطفولة بأن تتحول إلى حورية البحر، وما عليك سوى تشجيعها ومنحها الدعم والثقة لتجربة أشياء جديدة دون خوف.

تحمل المسؤولية:

على كل أب أن يعلم ابنته عدم الاستسلام لخطئها والتحكم في إخفاقاتها حتى تعلم أنها محبوبة ومقبولة في جميع الأوقات، وعليها أن تتحمل المسؤولية إذا أفسدت الأمر.

القدوة:

تراقب ابنتك الطريقة التي تتعامل بها مع الآخرين وكيف تهتم بزوجتك وأصدقائك والطريقة التي تعامل بها والديك، فعليك أن تُظهر صفات مثل الصدق والنزاهة والاهتمام بالآخرين، حتى تتبع ابنتك التصرفات نفسها في علاقاتها.