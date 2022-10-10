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صبا مبارك.. «بين السطور»

صبا مبارك.. «بين السطور»
11 أكتوبر 2022 03:30

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تخوض الممثلة الأردنية صبا مبارك السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «بين السطور»، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال شهيرة، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات بسبب ضغوط العمل والحياة، تأليف مريم ناعوم، وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، ومحمد علاء.
كما تنتظر صبا عرض مسلسلها «ليلة السقوط»، وتجسد فيه شخصية طبيبة، وتلقي أحداثه الضوء على أساليب الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقول الشباب، باستغلال الدين والمال، والعمل بمثابة جرس إنذار ضد التطرف، تأليف مجدي صابر، إخراج ناجي طعمي، ويشارك في بطولته طارق لطفي، وكندة حنا.
وتعود مبارك إلى السينما المصرية بعد غياب 12 عاماً، عبر فيلم «السرب»، وتجسد خلاله دور سيدة تتحدث باللهجة الليبية، وتدور أحداثه حول إحدى العمليات المأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، ويتناول وقائع حقيقية عن جرائم المنظمات الإرهابية، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أحمد السقا وهند صبري.

صبا مبارك
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