علي يوسف السعد يكتب: رحلة إلى البتراء

مليئةٌ منطقتنا العربية بكثير من المبهرات، والبتراء قطعاً واحدة منهن، فتلك المدينة التي أسست تقريباً عام 312 ق.م كعاصمة لمملكة الأنباط، لا تزال حتى اليوم حاضرة بمعمارها الفريد المنحوت بالصخور ذات اللون الوردي، وحاضرة كذلك بتاريخها الضارب بجذوره في عمق التاريخ، فقد تبوأت هذه المدينة قديماً مكانة مرموقة، حيث كان يقصدها القاصي والداني، وقد مكنها من ذلك قوة مملكة الأنباط حينذاك، ووقوع المدينة ذاتها على طريق الحرير، وتوسطها بين حضارة بلاد ما بين النهرين وحضارة مصر القديمة.

كل هذه المقومات التاريخية، وضعت الآثار الباقية للبتراء محل احتفاء عالمي، حيث أدرجت ضمن ما يعرف بعجائب الدنيا السبع الجديدة، كما وصفتها «اليونيسكو» بأنها «واحدة من أثمن الممتلكات الثقافية للتراث الثقافي الإنساني»، وقد أضحت البتراء خلال العقد الأخير من أهم المواقع الأثرية العالمية التي يقصدها السياح في العالم.

رحلتك إلى هناك بمثابة عالم جديد سيشرع أبوابه أمامك، كل شيء هنا ينطق بالفضول والاستكشاف، على بعد وقت قصير من المكان تحديداً في قرية وادي موسى، يمكنك اختيار الفندق أو النزل الذي ستقيم فيه، يمنحك هذا الوادي القريب من البتراء فرصة رائعة لمشاهدة صحراء جميلة من نوع مختلف، تتدرج فيها ألوان الصخور مع تحرك الشمس في السماء لتحظى في الأخير بمشهد غروب يحبس الأنفاس.

حين تطأ قدماك البتراء، فإن أول ما يواجهك هو ممر ضيق تاريخي منحوت بعضه بإعجاز مريب وسط الصخور والجبال يعرف باسم السيق، حيث يتلوى بك بطول 1200 متر وبارتفاع مهيب يصل إلى 80 متراً، ويمكنك أن تستمتع على جانبيه بقنوات جر المياه المنحوتة هي الأخرى في الصخر ضمن شبكة مياه منظومة بدقة، ممتدة من عيون وادي موسى إلى داخل مدينة البتراء، كما يمكن مشاهدة السدود النبطية القديمة التي كانت تمنع المياه من التدفق داخل السيق، كل هذا ضمن نظم هندسية تثير التعجب والدهشة.

بعد تجاوزك لهذا الممر تجد نفسك أمام معلم البتراء الرئيسي المهيب أو ما يعرف بـ «مبنى الخزنة»، والذي شُقت لأجله الجبال، تتأمله وكأنك وتغادر رغماً عنك إلى زمن نُحِت فيه هذا الصخر، تحاول أن تتخيل كيف صنع الإنسان القديم بأدواته البدائية ذلك الصرح وكل ما حوله، لكنك بالطبع تعجز عن التخيل أو إيجاد تصور ما يروي فضولك تجاه عظمة هذا المكان وجمال تفاصيله.

عندما تزور البتراء في الأردن، ستتعرف من قرب على أطباع أهل الأردن الكرام، فمن يسكن هذه المناطق، يتحلى بكرم مبالغ فيه، وستقابلك الابتسامة وحسن الترحيب في كل خطواتك.

البتراء (والتي يعني اسمها الصخر باللغة اليونانية)، تم إعادة اكتشافها على يد المستشرق السويسري يوهان لودفيج بوركهارت عام 1812 وبالإمكان معرفة تفاصيل أكثر بقراءة كتابه «رحلات في سوريا والديار المقدسة».. عليك الآن أن تشد الرحال وترافقني في رحلة سريعة إلى البتراء.