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إوزُّ باكنجهام.. وحق المرور!

إوزُّ باكنجهام.. وحق المرور!
11 أكتوبر 2022 03:30

(رويترز)

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قصر باكنجهام الشهير في منطقة ويستمنستر البريطانية مقر المناسبات الرسمية ومراسم الضيافة الملكية. القصر هو مقر الإقامة الملكي في لندن والمقر الإداري لملك المملكة المتحدة. ومع كل هذا الوقار والرسمية وجدية المكان وهيبته تعبر من أمامه مجموعة من الإوز، وكأن هذه الطيور الخمسة الوديعة توجه رسالة مفادها: أيها البشر لستم وحدكم.. حافظوا على التنوع البيولوجي..  فقط لدنيا حق المرور كغيرنا من الكائنات. الجميع ينتظر مرورها بسلام، ولا داعي للاستعجال أو قرع أجراس التنبيه؛ فلديها سرعتها  الطبيعية القصوى ولن تتجاوزها!

قصر باكنجهام
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