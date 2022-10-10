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هدف تايلاندي: 20 مليون سائح في 2023

هدف تايلاندي: 20 مليون سائح في 2023
11 أكتوبر 2022 03:30

بانكوك (د ب أ) 

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 تستهدف هيئة السياحة في تايلاند الوصول بعدد السائحين الأجانب إلى نحو عشرين مليون سائح في 2023، أي نصف العدد السائحين الذين زاروها قبل جائحة كورونا في 2019، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وأضافت هيئة السياحة أن الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا سجلت قدوم 1.27 مليون سائح في سبتمبر الماضي، ليرتفع إجمالي السياح الأجانب منذ يناير الماضي إلى نحو 5.7 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من العام. وقال سيريباكورن تشيواساموت، المسؤول بإدارة التسويق في «الهيئة»: إن عائدات السياح الأجانب وصلت إلى 222 مليار بات  تايلاندي (5.8 مليار دولار أميركي) خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

تايلاند
السياحة
بانكوك
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