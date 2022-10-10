«وينيبيغ».. مدينة كندية لعشاق الكتب

القاهرة (الاتحاد)

تأتي مدينة «وينيبيغ» بمقاطعة مانيتوبا الكندية على رأس قائمة الأماكن التي يزورها هواة الأدب العالمي، ووجهة لمحبي القراءة والكتب، تحمل المدينة اسم الدُب الخيالي «ويني» من فيلم الرسوم المتحركة «ويني ذا بوه».

جاءت تسمية الدب على اسم المدينة الكندية من الطبيب البيطري هاري كولبورن الذي كان يعمل بسلاح الفرسان في الحرب العالمية الأولى، بعدما تبنى دباً صغيراً وسماه «ويني» على اسم مدينته وينيبيغ، واشتهر الطبيب بعد تبرعه بالدب إلى حديقة حيوانات لندن، حيث ألهم المؤلف بقصة الفيلم الشهير.

وأوضح موقع «Travel Awaits» المعني بالسفر والرحلات، أن الأطفال والكبار يحبون اكتشاف المعالم الأدبية في وينيبيغ، لأنها مدينة براري مليئة بمحال الكتب المستقلة الرائعة والمقاهي الجميلة المثالية للقراءة، وبها متجر كتب ماكنالي روبنسون، وهذا يكفي لجذب هواة الكتب الكنديين.

تأسست سلسلة مكتبات ماكنالي عام 1981، وتعتبر أكبر متجر كتب مستقل في كندا، بجانب روعة تصميمه، على عكس التصميمات التقليدية للمكتبات، على شكل أقسام متعرجة، وهناك أقسام مخصصة للمؤلفين المحليين وكتاب السكان الأصليين وأدب الأطفال، والطابق الثاني بأكمله للأطفال، ويقدم المتجر مجموعة ممتازة من الألغاز والألعاب ومنتجات أسلوب حياة الكتب.

وتمتلئ المدينة بمتاجر الكتب الصغيرة لتجذب الاهتمامات المختلفة، مثل متجر «ألا باج» و«بورتون ليسيكي بوكس»، الذي تجد فيه الطبعات الأولى النادرة، و«ريد ريفر بوك ستور»، وغيرها، أما الشيء الوحيد الأفضل من شراء الكتب، فهو بدء الفصل الأول من الكتاب مع احتساء القهوة الفواحة.