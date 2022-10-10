أسبوع الموضة العربي ينطلق اليوم.. من دبي

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل أسبوع الموضة العربي، الذي يُقام بشراكة استراتيجية بين مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، تنظيم فعالياته عبر النسخة 21 التي تنطلق اليوم في الحي الإبداعي وتستمر لغاية 15 أكتوبر.

تشهد نسخة هذا العام إطلاق مساحة عرض جديدة مبنية خصيصاً للحدث ضمن حي دبي للتصميم، فضلاً عن فعاليات بارزة يجري تنظيمها للمرة الأولى تشمل الأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق والطعام والجلسات الحوارية، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكبرى الشركات العالمية والمواهب والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء والإبداع.ويشارك في هذا الحدث نخبة من المصمّمين والأسماء اللامعة في عالم الموضة، فضلاً عن مجموعة من أبرز وسائل الإعلام التي وصلت إلى دبي لتغطية موسم عروض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 – 2023، والأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023، ويتصدّر هذا الأسبوع تعاون عالمي هو الأول من نوعه بين الأيقونة الأكثر تنوّعاً في العالم «باربي» ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي، المصمّم العربي الأول على الإطلاق الذي يتعاون مع أيقونة الموضة العالمية، وبعد عرض أزياء جان لوي سبجي و«باربي» مساء اليوم، سيجري عرض مجموعة الأزياء الحصرية في متحف «باربي».

مساحة عرض مبتكرة وقالت خديجة البستكي، نائب الرئيس لحي دبي للتصميم: «تضفي هذه النسخة من أسبوع الموضة العربي، والتي تُعد الأكبر منذ انطلاق الحدث، طابعاً جديداً على حي دبي للتصميم، فأسبوع الموضة العربي يواصل من خلال النسخة 21 التطوّر والنمو على الساحة الدولية، حيث يسرّنا أن نقدّم مساحة عرض مبتكرة ومجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ستثري تجارب المتخصصين والمهتمين في عالم الموضة».

وأضافت: نتطلع إلى تسليط الضوء على نخبة من المواهب القائمة والجديدة على مستوى دولة الإمارات والمنطقة وخارجها، فضلاً عن مجموعة من الشراكات واتفاقيات التعاون البارزة والريادية التي تهدف إلى ابتكار أعمال إبداعية من منظور جديد، حيث إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها على خريطة الأزياء العالمية عاماً بعد عام.

أيقونة الموضة

وصرّح محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، قائلاً: نتطلّع بحماس كبير إلى أجندة فعاليات النسخة المرتقبة من أسبوع الموضة العربي والتي ستضمّ التعاون البارز بين أيقونة الموضة العالمية «باربي» ومصمم الأزياء اللبناني جان لوي سبجي، فضلاً عن فعالية «ميتا» الأولى من نوعها، ويشرّفنا أن نوسّع نطاق تعاوننا لنقل إنجازات نخبة من القيادات النسائية التي تسهم في بناء مستقبل جديد على مستوى المنطقة وخارجها، إلى الساحة العالمية بامتياز، ونثق بأنّ أجندة أسبوع الموضة العربي، سوف تسهم في تعزيز دور دبي الثقافي وإضافة قيمة ملحوظة لمختلف الجهات المشاركة في هذا الحدث، سواء عبر منصّات عرض الأزياء أو خارجها، موضحاً أن مجلس الأزياء العربي وحي دبي للتصميم، يحققان إنجازاً إضافياً في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً محورية لقطاع الأزياء.

وأضاف: تندرج الفعاليات التي يشهدها أسبوع الموضة العربي خلال الأيام الـ 6 المرتقبة ضمن 3 أجندات رئيسة تشمل: الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2022 – 2023، الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2023، ومجموعة غنيّة من الفعاليات التي سيجري تنظيمها ضمن حي دبي النابض بالفنون والأزياء.

35 مصمماً

ويشارك في عروض الأزياء المقرّرة مساء اليوم أكثر من 35 مصمماً من 22 دولة حول العالم، حيث ستشهد منصّات عرض الأزياء نخبة من أشهر المصمّمين والمواهب الجديدة والناشئة على حدّ سواء، كما يجري تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المتميزة التي من شأنها أن تقدّم للزائرين برنامجاً غنياً بعروض الأزياء والتجارب المتنوعة والنماذج الفنية الجاهزة.ويشهد أسبوع الموضة العربي فعالية (#SheCreates) من تنظيم «ميتا» بالشراكة مع مجلس الأزياء العربي، والتي تلقي الضوء على إنجازات نخبة من رائدات الأعمال والقيادات النسائية التي تسهم في بناء مستقبل جديد على مستوى المنطقة، ومن بين المشاركين في هذا الحدث منى قطان، أنجي جيفورد، كارولين دومون فروتي، كريستين أسود، نور سويد، ألكسندرا بيريرا، وريم السعيدي، إلى جانب عرض فني تقدمه الفنانة غالية، وستُقام فعالية (#SheCreates) يوم غد، ويتوقع أن تستضيف أكثر من 200 زائرٍ.

صانعو التغيير

وعلّقت على هذا الحدث البارز مون باز، مسؤولة شراكات المبدعين لدى شركة «ميتا» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، قائلة: لا تكفّ النساء عن العمل والسعي إلى تحقيق الأفضل، فإننا نعمل بلا كلل لإنشاء الشركات وبناء المجتمعات والأسر الناجحة، سعياً لوضع الركائز الأساسية للجيل الجديد من القياديين وصانعي التغيير من الشباب والشابات على حدّ سواء، ولدينا في «ميتا» إيماناً راسخاً بأهمية التعاون المشترك ودوره في تحقيق المزيد من التقدم خلال وقت قصير، وفي هذا السياق، عقدنا شراكة مع مجلس الأزياء العربي، الجهة التي نتشارك وإياها رؤية التمكين، لإطلاق هذا البرنامج.

