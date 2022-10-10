الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي

"جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي
10 أكتوبر 2022 07:34

احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "جوجل"، الاثنين، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي.
 
ونشر "جوجل" على صفحته الأولى رسما للمؤرخ الراحل وهو يحمل كتابا بين يديه وخلفه مكتبه وبجانبه معالم معمارية، منها هرم تخرج من قمته شعلة نار.

وللكتاب والمكتبة رمزية كبيرة في مسيرة المؤرخ الراحل، فقد ساهم في إحياء واحدة من أبرز المكتبات في الشرق الأوسط.

وولد مصطفى العبادي في 10 أكتوبر عام 1928 في مدينة الإسكندرية،"جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي بحسب موقع المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وحصل العبادي على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961.

وبدأ حياته المهنية أكاديميا، حيث كان يدرّس في الجامعة، على خطى والده الذي كان عميدا لكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

لكن العبادي الابن لم يكتف بإلقاء المحاضرات فحسب، فقد نشط خارج أسوار الجامعة، فكان عضوا بالمجمع العلمي المصري ورئيسا لجمعية الآثار في الإسكندرية، وعضوا في الجمعية الأميركية للدراسات البردية في نيويورك، وعضوا في اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وغيرها من المهام.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: العلاقات الممتدة عبر 50 عاماً مع مصر متميزة
الأرصاد المصرية تحذر من كتلة هوائية أوروبية باردة تضرب البلاد
المصدر: وكالات
مصر
جوجل
الإسكندرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©