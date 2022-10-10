"جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي
"جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي
10 أكتوبر 2022 07:34
احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "جوجل"، الاثنين، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي.
ونشر "جوجل" على صفحته الأولى رسما للمؤرخ الراحل وهو يحمل كتابا بين يديه وخلفه مكتبه وبجانبه معالم معمارية، منها هرم تخرج من قمته شعلة نار.
وللكتاب والمكتبة رمزية كبيرة في مسيرة المؤرخ الراحل، فقد ساهم في إحياء واحدة من أبرز المكتبات في الشرق الأوسط.
وولد مصطفى العبادي في 10 أكتوبر عام 1928 في مدينة الإسكندرية،"جوجل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي بحسب موقع المجلس الأعلى للثقافة في مصر.
وحصل العبادي على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961.
وبدأ حياته المهنية أكاديميا، حيث كان يدرّس في الجامعة، على خطى والده الذي كان عميدا لكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.
لكن العبادي الابن لم يكتف بإلقاء المحاضرات فحسب، فقد نشط خارج أسوار الجامعة، فكان عضوا بالمجمع العلمي المصري ورئيسا لجمعية الآثار في الإسكندرية، وعضوا في الجمعية الأميركية للدراسات البردية في نيويورك، وعضوا في اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وغيرها من المهام.