«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب» ينطلق اليوم بعروض استثنائية

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة التاسعة لـ«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022»، ببرنامج ثقافي حافل يتضمن 95 فيلماً تُمثّل ثقافات 43 دولة، و34 ورشة عمل، و8 جلسات حوارية، بمشاركة كوكبة من المخرجين وصناع السينما، والمدربين والفنانين العالميين، وتستمر حتى الخامس عشر من أكتوبر، في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة تحت شعار «فكّر سينما».

يستقبل المهرجان ضيوفاً من كبار الشخصيات المعروفة في الوسط الفني العربي، هم: الممثلة المصرية روجينا، والممثل المصري أشرف زكي، والممثلة العُمانية بثينة الرئيسي، والممثل المصري أحمد زاهر، وابنته ليلى أحمد زاهر، ورائدة الأعمال المصرية هدى فاروق.

كما يتضمن حفل الافتتاح كلمات يلقيها عدد من المتحدثين، وهم الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات والجهة المنظمة للمهرجان، ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والمخرج الإماراتي فاضل المهيري، والفنانة السورية رشا رزق، والممثلة البريطانية ديكسي إيجريكس، يليها تكريم المتحدثين، وعرض الفيلم الافتتاحي، وهو الفيلم الروائي الطويل «الأطفال بخير» للمخرج الكوري جي-ون لي.

«السجادة الخضراء»

وتعرض دورة العام الجاري 95 فيلماً، تمثل ثقافات 43 دولة، في ثلاثة مواقع ثابتة هي «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، وفوكس سينما «سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة، و«مردف سيتي سنتر» في دبي، إلى جانب مجموعة من العروض المتنقلة في مجموعة من مدارس إمارة الشارقة.

وينظم المهرجان للمرة الأولى في تاريخه فعالية «السجادة الخضراء» التي تعرض 6 أفلام روائية طويلة وتتيح للجمهور لقاء المخرجين والكوادر السينمائية التي عملت على إنتاجها والتحدث إليهم حول خبراتهم في عالم السينما بشكل عام، وتجربتهم في تلك الأفلام المعروضة بشكل خاص، حيث يعرض «مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات» ثلاثة أفلام هي «بيبر فلور، وحكاية حي، وفرحة»، في حين تعرض فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية ثلاثة أفلام هي «ذا سكريت جاردن، وكرواسان، وذا إلكتريكال لايف أوف لويس واين».

جلسات وورش عمل

وتشهد فعاليات الدورة التاسعة تنظيم ثماني جلسات حوارية، تشمل «توزيع الأفلام القصيرة - من يشتري فيلمي؟»، و«تدريب صُنّاع الأفلام المستقبليين»، و«كيف ندعم المواهب المحلية والدولية»، و«الثقافة السينمائية»، و«قصص اللاجئين في السينما»، و«برامج مؤسسة (فن)»، و«فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما»، و«لماذا نزور المهرجانات السينمائية؟».

وتقدم منصة «فن» 34 ورشة عمل موزعة على استديوهاتها، حيث ينظم «استديو الاستكشاف» عدداً من الورش، منها «صناعة الرسوم المتحركة»، و«أساسيات التصوير الفيديوغرافي»، و«الواقع الافتراضي»، و«خدع الفيديو»، و«الإخراج»، و«اكتشف صوتك مع عالم ماجد»، و«التمثيل»، و«كيف تصنع فيلمك الأول؟»، في حين يقدم «استديو التجربة» التابع للمنصة ورشاً متنوعة عدة.

كما يستضيف «استديو الترفيه» «جلسة تفاعلية: فيلم قصير من وحي أفكاري»، و«المكياج السينمائي»، و«حوار مع النجوم»، و«عرض المواهب».