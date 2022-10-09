5 سلوكيات يجب تصحيحها للأطفال

ترجمة: عزة يوسف

يتصرف الأطفال ببراءة دون إدراك لمدى صحة سلوكياتهم، إلا أنه ينبغي على الآباء والأمهات تعليم الأطفال عندما يسيئون التصرف، وتوضح جريدة «Times of India» الهندية بعض السلبيات التي ينبغي أن يعالجها الوالدان فور ظهورها، ومنها:

قلة الاحترام:

يعني ذلك أن يتصرف الطفل بوقاحة أو يرد بفظاظة على شخص بالغ أو حتى على أحد والديه، وبمجرد أن يتحدث بنبرة عاصفة، عليك أن تأخذه جانباً لتتحدث معه بمفردكما وتوضح له خطأه، ولا تستخدم عقاباً بدنياً كوسيلة لتأديبه، ولا تنهره أمام الحضور، بل استغل ولعه بأشياء معينة مثل ألعاب الفيديو أو الهواتف وامنعه عنها فترة حتى يدرك خطأه.

النظر بدونية:

إذا شعرت بأن طفلك ينظر ويحتقر أو يُظهر عدم احترام لأي شخص أقل منه، أوقفه على الفور، من المهم أن يتعلم الأطفال كيف يعاملون كل البشر بمساواة بغض النظر عن نشأتهم أو أوضاعهم الاجتماعية أو المادية.

الغرور:

يؤدي التدليل الزائد إلى نشأة طفل مغرور، لذلك عليك أن تُعلِم طفلك قيمة المال والعمل الجاد، اجعله يبذل جهداً للحصول على مكافآته وساعده في التعلم والتعبير عن الامتنان عن كل شيء يمتلكه في الحياة.

التنمر:

بقدر ما يؤلمك أن يتعرض طفلك للتنمر، يجب أن تشعر بالألم أيضاً إذا كان طفلك هو المتنمر، عليك أن تتدخل على الفور لمعالجة الوضع إذا رأيت طفلك يتنمر على أشقائه أو يسيء معاملة شخص ما من الجيران أو من أصدقائه أو زملائه، وأن يدرك أنه أخطأ وعليه تصحيح مساره.

الكذب:

إذا تهاونت في كل مرة يكذب فيها طفلك قد يصبح الأمر مزمنا وسلوكاً معتاداً له، وقد ينتج عنه الكثير من المشكلات عندما يكبر، لذلك يجب مواجهته لمعالجة هذا السلوك على الفور.