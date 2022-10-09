شيرين رضا.. بـ7 وجوه سينمائية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعيش الممثلة المصرية شيرين رضا حالة من النشاط السينمائي المكثف، حيث تظهر بـ7 شخصيات مختلفة، فقد تعاقدت على بطولة فيلم «وش في وش»، قصة كريم السبكي، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وأمينة خليل.

وانتهت شيرين من تصوير مشاهدها في فيلم «مغامرات كوكو»، وتجسد شخصية طبيبة بيطرية، تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة خالد الصاوي، ونانسي صلاح.

ومن الكوميديا إلى الإثارة تواصل تصوير مشاهدها في فيلم «الدعوة عامة»، تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج وائل فرج، ويشارك فيه أحمد الفيشاوي، وسوسن بدر.

فيما تواجه رضا التطرف وتأثيره على المجتمع، من خلال فيلم «يحيى»، بطولة محمود حميدة، وتارا عماد.

وتشارك شيرين في فيلم «في عز الظهر»، وتدور أحداثه حول عصابات المافيا، ويشارك في بطولته الكندي من أصل مصري مينا مسعود، وميرنا نور الدين.

وتخطط رضا لسرقة مجوهرات تاج ملكة إنجلترا، في فيلم «بنات رزق»، بطولة أروى جودة، وغادة عادل.

فيما تنتظر شيرين طرح فيلمها «تحت تهديد السلاح»، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ومي عمر.