شيخة الجابري تكتب: أفكار للاستثمار

تزخر الإمارات بفضل من الله تعالى، بالكنوز البشرية التي تحمل في ذاكرتها تاريخ الوطن وتراثه بعناصره المتعددة والمتنوعة والثرية التي يجهلها الكثيرون من أبناء هذا الوقت، وأحياناً تفتقر أعمال جمع التراث وتدوينه إلى الجهد المشترك، حيث تقوم كل جهة بالعمل بمفردها ووفق الأهمية التي تراها بجمع التراث بعيداً عن الجهات الأخرى، وفي مواقع مختلفة من إمارات الدولة مما يؤدي إلى تكرار وتشابه المشاريع التي يتم تنفيذها، والمواد التي يتم جمعها.

ومنذ سنوات، كانت هناك لجنة تسمى «اللجنة العليا لجمع وجرد التراث الشعبي»، وكنتُ عضوة فيها، عمِلنا تحت مظلة وزارة الثقافة حينها، ومع تغير الوزارات والأدوار ذهبت جهود تلك اللجنة أدراج الرياح، فلمَ لا يُعاد إحياء تلك اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة تقوم بهذه المهمة الوطنية ذات الأهمية القصوى؟ فالزمن يركض، والكنوز تندثر، والتراث في مهب التغييرات الكبرى.

وسائل التواصل الاجتماعي تحفل بالمواد التي لا أعرف تصنيفها إن إعلامية أو غير ذلك، لكنها في كل الحالات مواد تبث على مدار الساعة، وهناك من يتابع تلك المنشورات عبر عديد من المنصات التي تلاحق الزمن لإثبات جودتها بما توفره من تسهيلات، ومن بين من ينشرون تلك المواد في الجانب الإيجابي، هناك شباب لديهم مواهب، وأفكار، ويعملون على مشاريع يستثمرونها عبر تلك الوسائط، فماذا لو تم حصر تلك المشروعات الإيجابية وتبنّيها عبر منصة خاصة أو حكومية مُنظمة تكفل حقوق الأطراف المعنيّة، وتُسهم الدول في تشغيلها وتجديدها واستثمار طاقات الشباب بشكل قانوني ومنظم، بعيداً عن الفوضى التي يعيشها بعضهم؟

كثير من الشباب والشابات الباحثين عن العمل يملكون مواهب، ولبعضهم خبرات وتجارب اكتسبوها وهم ينتظرون الوظيفة، سواء بالانتساب إلى برامج الدراسات العليا أو الدورات التدريبية، وهم في أمسّ الحاجة إلى العمل لتوفير مصادر للدخل ليستطيع الشاب مثلاً أن يتزوّج ويكوّن أسرته التي تكبر معه لخدمة وطنه وتشغيل فكره، والانتفاع بما تعلم، وبما أن أكثرهم في المنازل لمَ لا يتم تبنّي وتأسيس برامج وطنية تستثمر أولئك الشباب، وتأخذ بأيديهم نحو التدريب، وتهيئة الفرص والدعم المادي لمن يحلمون بإنشاء مشاريع صغيرة تخفف العبء عليهم، وتساندهم في تأسيس مستقبلهم الذي يحلمون به، وبالتالي يتم علاج هذه المشكلة التي تؤرق أسراً كثيرة، وتحد من التوتر الذي يقبع تحته أولئك الذين هم ثروة الوطن الخلّاقة، ومستقبله الزاخر بالسواعد الشابة، المخلصة والوفيّة؟