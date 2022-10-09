نصيحة للألمان: استعدوا لانقطاع الكهرباء

(دي.بي.أيه) تونتينهاوزن (ألمانيا)

أشار روبرت شميت، رئيس منظمة (ميديزينيتشه كاتاستروفن-هيلفسفيرك) التي تقدم خدمات لمواجهة الكوارث، ومقرها ميونيخ بولاية بفاريا الألمانية، إلى أنه يجب على الألمان التأكد من معرفة كيفية التصرف حال انقطاع التيار الكهربائي، وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشتاء المقبل. وأضاف «شميت»: «أي شخص ينبغي أن يكون مستعداً كي يمكنه أيضا مساعدة جار له، ويساهم في تخفيف العبء عن خدمات الطوارئ، وأنه لا يمكن الاعتماد على الدولة في جميع المواقف». ليس هناك فائدة، حسب شميت، من تفعيل أنظمة الإنذار إذا لم يتم إبلاغ الأشخاص بكيفية الاستجابة. شميت كان يتحدث خلال دورة تدريبية، حضرها حوالي 80 مشاركاً في تونتينهاوزن، وهي بلدة صغيرة على بعد 45 كيلومترا جنوب شرق ميونيخ. وتقدم منظمته هذه الدورات التدريبية منذ عام 2009، غير أنه قد ازداد الاهتمام بها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا.