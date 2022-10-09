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دنيا

الروبوت «أميكا» يرحب بزوار متحف المستقبل

الروبوت «أميكا» بمتحف المستقبل
9 أكتوبر 2022 20:40

دبي (الاتحاد)

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سيكون زوار متحف المستقبل على موعد مع روبوت جديد «أميكا»، متقدم يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع البشر.
تصف الشركة المصنعة للروبوت «أميكا» (Arts Engineered)، بأنه أكثر روبوت متقدم على مستوى العالم، وبأنه يمثل أفضل ما وصلت إليه الابتكارات في مجال تكنولوجيا الروبوتات الشبيهة بالبشر، حيث يتميز بوجه يحاكي الوجه البشري وتعابيره وجسم روبوتي مصمم أيضاً على شكل جسم الإنسان.
وستقوم الروبوت «أميكا» بالترحيب بزوار المعرض والتفاعل معهم وإرشادهم والإجابة عن أسئلتهم في معرض «المستقبل اليوم»، كما ستكون قادرة على إظهار تعابير وجه تحاكي التعابير البشرية بالإضافة إلى حس فكاهة مميز.
ويعد معرض «المستقبل اليوم» أحد التجارب المميزة التي يطرحها متحف المستقبل، حيث يركز المعرض على الطرق المتباينة التي ترسخ فيها التكنولوجيا آفاق مستقبلنا عبر المساهمة في حل التحديات الاجتماعية والبيئية.
ويضم المعرض بمتحف المستقبل كذلك أكثر من 50 منتجاً ونموذجاً، ومنها نماذج أولية ومنتجات مبتكرة تركز على مستقبل خمس مجالات حيوية في مجتمعات المستقبل الذكية والمستدامة وهي إدارة النفايات، والبيئة، والأمن الغذائي، والزراعة، وتخطيط المدن.

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