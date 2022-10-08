فرح القيسية تقهر «التلعثم»

هناء الحمادي (أبوظبي)

التلعثم.. أحد أنواع اضطراب الكلام يبدأ في مرحلة الطفولة، ينطوي على مشاكل متكررة وشديدة في تدفق الكلام، والأشخاص الذين يتلعثمون يعرفون جيداً ما يريدون قوله، لكنهم يجدون صعوبة في التحدث أو التعبير، فقد يكرر المتلعثم أو يطيل في كلمة أو مقطع أو صوت ساكن من أصوات حرف العلة، أو يتوقف أثناء الكلام بعد وصوله إلى كلمة يجد صعوبة في نطقها.. هذا التلعثم كان سبب معاناة فرح القيسية الحاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة زايد، والتي وجدت فيه خلال مرحلة الطفولة صفة مميزة عن بقية أقرانها، ولم تره عيباً، لتمر مرحلة الدراسة في المرحلة الابتدائية بكل يسر وسهولة في بيئة عامرة بالحب والتقبل من الآخرين، لكنها فيما بعد أدركت أن هذا الاختلاف لم يكن ميزة بنظر معلمتها بالمرحلة الإعدادية.

تسترجع القيسية هذه الذكريات، وتقول «عندما سخرت مني المُعلمة بالمرحلة الإعدادية أمام زميلاتي، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون لها دور داعم لي في مرحلة المراهقة التي يحتاج فيها المرء إلى الدعم والتوازن النفسي، اضطررت إلى العيش في عزلة اجتماعية، وأصبت بحالة عدم توازن، إذ كنت في مرحلة عمرية انتقالية حرجة، أحتاج خلالها للدعم النفسي، لكن هذا الانعزال سرعان ما تحوّل إلى ثقة وقوة عندما دخلت الجامعة، حيث قررت التصالح مع التلعثم وتقبله، وواجهت الخوف عن طريق الاعتراف بأنني أتلعثم في الكلام، ونظرت إليه كلهجة أخرى». وقالت القيسية «كانت البداية صعبة وحافلة بالتحديات، لكن بالصبر والثقة استطعت التغلب على مخاوفي، ولاقيت التشجيع على نطاق واسع، وبدأت العمل على كسر حاجز الخوف من الثأثأة».

فرح القيسية

مبادرة وتحدٍ

نجحت القيسية في حياتها وشقت طريقاً إيجابياً مع عائلة محبة تفاهمت ووقفت بجانبها في كل المراحل، ومن هنا بدأت فكرة تأسيس مبادرة «مجموعة المتلعثمين في الإمارات»، وعن ذلك تقول «جاءت فكرة تأسيس المبادرة من خلال تجربتي الخاصة مع التلعثم والتحديات التي أواجهها عندما أتحدث، وكان لديّ فضول أن أتعرف إلى أشخاص آخرين يتلعثمون، لتسليط الضوء على حياة المتلعثمين في الدولة، والتعرف على قصص ملهمة من أنحاء العالم». وأضافت «في عام 2013، انطلقت هذه المبادرة لتوفر للمتلعثمين الفرصة للتحاور والاطلاع على تجارب بعضهم البعض، مع تعزيز التوعية في المجتمع، وبما أن أكثر الصعوبات التي يعانيها الأشخاص المتلعثمون هي أمور نفسية، فاخترنا مواجهة هذه التحديات، بهدف رفع الوعي، ومساعدة هؤلاء الأشخاص، ليدركوا أنهم ليسوا بمفردهم في التعامل مع هذه المخاوف».

جائزة أبوظبي

استطاعت فرح القيسية أن تكون ضمن 9 شخصيات متميزة قدمت أعمالاً جليلة وعظيمة لمجتمع أبوظبي، لذا حازت جائزة «وسام أبوظبي» ضمن جائزة أبوظبي 2017، والذي يمثل أرفع تكريم مدني في الإمارات للشخصيات التي كانت لها اهتمامات عادت بالنفع على المجتمع، حيث ساهمت أعمالها في إعادة الأمل لمن يعانون اضطراب التلعثم.

وعن ذلك، تقول «شعرت بالسعادة تملأ قلبي بحصولي على هذه الجائزة، فهي أكبر وسام فخر في حياتي، ويكفي أني حصلت عليها في (عام زايد)، وهو عام احتفائنا بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على ميلاده، وإبراز دوره في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية».

وأضافت القيسية: «تمثل الجائزة بداية لطريق النجاح والتميز لإنجاز المزيد من المبادرات التي تركز على موضوع التلعثم، فهي أكبر دافع لكل شخص متلعثم ليجتاز الصعوبات ويحقق طموحاته، متحدياً كل العواقب التي تحول دون الوصول لأهدافه».

وبينت القيسية أن الإنسان محب لعمل الخير بفطرته، وجائزة أبوظبي تعتبر أفضل وسيلة تشجع أفراد المجتمع على الاستمرار في فعل الخير، وتكريس الجهود في خدمة المجتمع.