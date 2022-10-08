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ياسمين رئيس «شهر زاد» الجديدة

ياسمين رئيس «شهر زاد» الجديدة
9 أكتوبر 2022 02:05

سعيد ياسين (القاهرة)

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شيري عادل.. شقيقة «شهرزاد»

حلت الممثلة ياسمين رئيس بدلاً من نور اللبنانية، لتجسيد شخصية «شهر زاد» في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، المقرر عرضه رمضان المقبل، بطولة ياسر جلال الذي يجسد شخصية الملك «شهريار»، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.
وقالت ياسمين لـ«الاتحاد»، إن المسلسل يروي قصة الملك «شهريار» المعروفة في الأدب العربي، والذي كان يتزوج امرأة كل ليلة ثم يقتلها في الصباح، إلى أن تزوج «شهرزاد»، فأصبحت تشغله كل ليلة بقصة تؤجل نهايتها، فينتظر لليلة التالية.
وتشارك رئيس في بطولة مسلسل «بابا المجال» الذي يعرض أيضاً في رمضان المقبل، في إطار الدراما الشعبية، ويشاركها بطولته مصطفى شعبان وسوسن بدر ورياض الخولي وباسم سمرة ومحمود حافظ وإخراج أحمد خالد موسى.
كما انتهت ياسمين مؤخراً من تصوير دورها في فيلم «أنا لحبيبي»، والذي كان يحمل عنوان «جارة القمر»، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، أيضاً أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «ضرب نار»، ويدور حول قصة رجل مافيا يحاول توريط فتاة في مشاكل عدة.

ياسمين رئيس
شهرزاد
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