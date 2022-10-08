«الشارقة السينمائي للأطفال والشباب».. 22 فيلماً «عرض أول»

الشارقة (الاتحاد)

تشهد فعاليات الدورة التاسعة لـ«مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022»، العرض الأول لأكثر من 20 فيلماً تثقيفياً وتعليمياً وترفيهياً في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، طوال أيام المهرجان الذي يُقام من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» بالشارقة.

تتضمن فعاليات المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، 16 فيلماً تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، و6 أفلام تُعرض لأول مرة في منطقة الخليج، ضمن فئاته السبع، في موقعين هما «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» و«سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة.

للمرة الأولى بالإمارات

وتتضمن قائمة الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات 16 فيلماً، منها الفيلم الروائي الطويل «جيران» للمخرج السويسري من أصول كردية مانو خليل، الذي يوظف حس الدعابة والسخرية في الفيلم لرواية حكاية طفولة في زمن الديكتاتورية، ومدى تعزيز الصداقة والمحبة والتضامن في أوقات القمع والاستبداد.

ومن ألمانيا تقدم المخرجة داماريس زيلك فيلم «أكثر جدّة مملة في العالم بأسره»، الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (غريتا)، تعيش مع جدتها التي تهوى جمع الهدايا التذكارية والتحديق في صور الراحلين.

ويقدم المخرج والكاتب السينمائي مجتبى سعيد فيلم «زوال» الذي تدور أحداثه حول الطفل (آدم) البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يخضع للحجر الصحي في مأوى للاجئين مع والدته صوفيا بعد اندلاع جائحة لفيروس غير معروف في العالم.

للمرة الأولى بالخليج

وتشمل الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في منطقة الخليج 6 أفلام، منها الفيلم القصير «دموع سين» الذي يصور على مدار تسع دقائق أحداث ليلة السابع عشر من أكتوبر عام 1961، التي قرر فيها العمال الجزائريون النزول إلى شوارع باريس احتجاجاً على حظر التجول الذي فرضته الشرطة.

كما يعرض المهرجان فيلم «قدحة» للمخرج أنيس الأسود، ويروي القصة بعيون صبي في الثانية عشرة من عمره يُدعى «قدحة»، وهي كلمة تعني «اللهب» باللغة العربية. ومن خلال فيلم «شيرو»، يروي المخرج كلاوديو كاسال قصة الفتاة (شابنام) التي تعرضت لاعتداء وحشي بالأسيد عندما كانت مراهقة، وأصبحت الآن شيرو، مناضلة هندية في مجال حقوق المرأة. يشار إلى أن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان تتضمن عرض 95 فيلماً، وتجمع كوكبة من الخبراء لتقديم 34 ورشة عمل توفر للأطفال والشباب فرصة استكشاف الفنون الإعلامية بأشكالها المتنوعة، والتعرف على جوانب صناعة الأفلام.