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تكريم نوفاك بإطلاق اسمه على «حشرة»

تكريم نوفاك بإطلاق اسمه على «حشرة»
9 أكتوبر 2022 02:04

بلغراد (أ ف ب) 

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أعلن علماء صرب اكتشافهم نوعاً جديداً من الحشرات، وقرروا إطلاق اسم نوفاك ديوكوفيتش عليه تكريماً لبطل كرة المضرب، وذلك لتمتّع الحيوان الصغير بصفتي السرعة والصمود.
وعثر الأستاذ في كلية علوم الأحياء في بلغراد نيكولا فيزوفيتش، على الحشرة داخل كهف في أحد الجبال غرب صربيا، وقال إنّ الكائن المُكتشف هو عبارة عن «حشرة صغيرة تتمتع بأرجل طويلة وقرون استشعار طويلة جداً».
وقرّر الباحثون منح الحشرة اسم البطل الصربي الحائز 21 لقباً في البطولات الكبرى لكرة المضرب، بسبب خصائص السرعة والصمود والقوة والمرونة التي تميّزهما.

نوفاك ديوكوفيتش
الحشرات
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