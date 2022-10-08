مركّب متوفر يثبت فعالية في كبح كورونا

بات معروفا اليوم أن فيروس سارس-كوف-2، المسبب لمرض كوفيد-19، ينتقل عن طريق الهواء بواسطة الهباء الجوي الذي ينتشر من تجاويف الفم والأنف. بالإضافة إلى طريقة انقسامه المعروفة وانتشاره في خلايا الجهاز التنفسي، من المعروف أيضًا أن فيروس كورونا يصيب خلايا بطانة الفم والغدد اللعابية. تحتوي غسولات الفم المتوفرة تجارياً على عدد من المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات التي تعمل ضد الكائنات الحية الدقيقة في الفم. أحد هذه المركّبات، وهو كلوريد سيتيل البيريدينيوم (CPC)، تم تقديمه من قبل فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور كيوكو هيدا في جامعة "هوكايدو" اليابانية لتقليل الشحنة الفيروسية لسارس -كوف-2 في الفم، وذلك بشكل أساسي عن طريق تعطيل الغشاء الدهني المحيط بالفيروس. في حين أن هناك مواد كيميائية أخرى لها تأثيرات مماثلة، فإن المركّب CPC له ميزة أخرى وهي كونه عديم الطعم والرائحة. وقد نُشرت النتائج، التي توصل إليها فريق البحث أثناء هذه الدراسة، في مجلة Scientific Reports. كان الباحثون مهتمين بدراسة آثار المركب CPC في غسولات الفم المتوفرة في اليابان. تحتوي غسولات الفم في اليابان عادةً على جزء بسيط من مركّب كلوريد سيتيل البيريدينيوم CPC مقارنة بغسولات الفم التي تم اختبارها مسبقًا. لقد اختبروا تأثيرات مركب كلوريد سيتيل البيريدينيوم على مزارع الخلايا التي تعبر عن بروتين بروتياز السيرين عبر الغشائي 2 (trans-membrane protease serine 2 ,TMPRSS2)، وهو أمر مطلوب لدخول فيروس كورونا المستجد إلى الخلية. وجد الباحثون أنه في غضون 10 دقائق من التطبيق، أدى 30-50 ميكروغرام / مل من مركّب كلوريد سيتيل البيريدينيوم إلى تثبيط العدوى والقدرة على دخول الفيروس إلى الخلية. ومن المثير للاهتمام أن غسولات الفم المتاحة تجاريًا والتي تحتوي على مركّب كلوريد سيتيل البيريدينيوم كان أداؤها أفضل من المركّب وحده. كما أظهروا أن اللعاب لا يغير من تأثيرات المركّب. الأهم من ذلك، أنهم اختبروا تأثير المركّب على أربعة أنواع من سلالات فيروس كورونا المستجد وهي: الفيروس الأصلي والمتحورات alpha وbeta وgamma. وأظهروا أن تأثيرات المركّب كانت متشابهة في جميع السلالات. توضح هذه الدراسة أن التركيزات المنخفضة من مركّب كلوريد سيتيل البيريدينيوم في غسول الفم التجاري المتوفر على نطاق واسع تثبط عدوى أربعة أنواع من فيروس كورونا. وبدأ المؤلفون بالفعل في تقييم تأثير غسولات الفم المحتوية على كلوريد سيتيل البيريدينيوم على الشحنات الفيروسية في لعاب مرضى كوفيد-19.