إيطاليا تضبط شحنة كوكايين بملايين اليورو

ذكر مسؤولون، اليوم السبت، أن الشرطة الإيطالية ضبطت شحنة كوكايين، بقيمة عدة ملايين من اليورو، في حاوية شحن في مقاطعة "كاتانيا" شرق جزيرة صقلية. كانت حاوية الفاكهة الاستوائية قد وصلت إلى صقلية قادمة من إحدى دول أميركا الجنوبية وخضعت للتفتيش من قبل الشرطة المالية الإيطالية "جارديا دي فيانزا" ومسؤولي الجمارك بعد أن رصدوا لحاما غير منتظم على سطح الحاوية، التي فتحها رجال الإطفاء. وأضافت المصادر أن المسؤولين عثروا على 96 عبوة من مخدر الكوكايين النقي في عازل الحاوية. وأوضحت الشرطة أن الكوكايين، الذي يزن 110 كيلوجرامات، كان من المفترض أن تبلغ قيمته السوقية حوالي 12 مليون يورو (حوالي 11,6 مليون دولار أميركي).