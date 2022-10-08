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حملة لزيادة الوعي بسرطان الثدي بـ«الشارقة لإدارة الأصول»

حملة لزيادة الوعي بسرطان الثدي
8 أكتوبر 2022 17:46

الشارقة (الاتحاد)
تزامناً مع «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع القافلة الوردية، حملة توعوية لجميع موظفيها لزيادة وعيهم بسرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر للوقاية منه.
تضمنت الحملة، تقديم فحوصات مجانية للموظفات في العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، وجلسة قدمتها القافلة الوردية وطاقمها الطبي، تحدثوا خلالها حول طرق تشخيص مرض سرطان الثدي، وكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، وأهمية الكشف المبكر للوقاية من هذا المرض، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات حول أهمية اتباع نمط حياة صحي مما يقلل من الإصابة به وبغيره من أنواع السرطان، مثل اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن مثالي، وممارسة الرياضة بانتظام، إلى جانب الإجابة على استفسارات الموظفين حول هذا المرض، وضرورة الاستمرار في الفحص المبكر.

  • حملة «القافلة الوردية»
    حملة «القافلة الوردية»

وقالت فاطمة البنا، مدير بالإنابة - الإعلام والاتصال: «يأتي تنظيمنا لهذه الحملة انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية في الحفاظ على سلامة وصحة موظفينا وتوعيتهم حول مختلف الأمراض. وتواصل الشارقة لإدارة الأصول في هذه الحملة جهودها من خلال شراكاتها الفاعلة مع كافة المؤسسات المعنية بالمجتمع، لاسيما مع القافلة الوردية التي تعد إحدى المبادرات الخيرية الإنسانية الكبيرة التي تنطلق من إمارة الشارقة حاملة معها المساعي الإيجابية لتعزيز صحة المجتمع».

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