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ماسة وردية بيعت بنحو 58 مليون دولار

ماسة وردية بيعت بنحو 58 مليون دولار
8 أكتوبر 2022 13:08

بيعت ماسة وردية خلال مزاد في هونغ كونغ الجمعة لقاء 58 مليون دولار، مسجّلة بذلك رقماً قياسياً جديداً لسعر قيراط ماسة أو حجر كريم، وفقاً لدار «سوذبيز» للمزادات.

وأوضحت «سوذبيز» أن هذا الحجر النادر المسمّى «نجمة ويليامسون الوردية» والذي يبلغ وزنه 11,15 قيراط بيع لقاء 453,2 مليون من دولارات هونغ كونغ، أي ما يعادل 57,7 مليون دولار أميركي، مما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.

ولم يُكشف عن هوية الشاري الفائز، وهو من مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأميركية. وتجاوز السعر النهائي ضعف الثمن المخّمن البالغ 21 مليون دولار.

وكانت القطعة المرغوبة ثاني أكبر ماسة وردية تباع في مزاد.

ويُعتبر الماس الوردي أندر الأحجار الكريمة وأكثرها استقطاباً للطلب في السوق العالمية. وكان الرقم القياسي لماسة وردية تحقق عام 2017، عندما بيعَ حجر «سي تي إف بينك ستار» خلال مزاد علني في هونغ كونغ في مقابل 71,2 مليون دولار.

وسميت «نجمة ويليامسون الوردية» على اسم ماستين ورديتين أخريين هما «سي تي إف بينك ستار» و «حجر ويليامسون»، وهو ماسة من عيار 23,6 قيراط قُدمت هدية زفاف لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عام 1947.

ألماسة
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