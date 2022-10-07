9 منازل على عرش «الشهرة»

ترجمة: عزة يوسف

تتميز بعض المنازل بالتصميمات أو الفخامة أو المواقف التاريخية، وتتمتع بشهرة كبيرة حول العالم. وقدمت جريدة Times of India الهندية قائمة بأضخمها.

أنتاليا

تتجاوز قيمة هذا المنزل الزجاجي الفاخر الذي يقع في مومباي بالهند، 60 مليار دولار، ويضم 27 طابقاً، وهو أعلى مبنى سكني في العالم صممته شركة «بيركنز آند ويل» في شيكاغو، وتولت بناءه شركة الإنشاءات الأسترالية «ليتون هولدينغز». تعود ملكية المبنى إلى الملياردير الهندي موكاشي أمباني، ويحتوي على حمامات سباحة وصالة جيم وصالة يوغا ومهابط طائرات هيليكوبتر.

بالتيمور إيستيت

يقع في آشفيل بكارولينا الشمالية، في الولايات المتحدة، وبُنِي هذا المنزل الفاخر على طراز عصر النهضة الفرنسي عام 1985 على يد جورج فاندربيلت. وتبلغ مساحته 16.622 متراً مربعاً ويحتوي على 250 غرفة وإسطبلات وحدائق.

ويتينهرست

يقترب هذا المنزل بلندن من حجم قصر باكينجهام، وقد صمّمه المهندس المعماري جورج هوبارد، وانتهى بناؤه عام 1920، حيث يمتد على مساحة 8.400 متر مربع.

فيلا ليوبولدا

يقع بمنطقة الريفييرا الفرنسية، وصممه المهندس المعماري الأميركي أوغدين كودمان عام 1931 لملك بلجيكا ليوبولد الثاني، وتبلغ مساحته 20 فداناً.

فيرفيلد

يملكه المستثمر الملياردير إيرا رينيرت، مساحته 10 آلاف متر مربع بمنطقة ساغابوناك في نيويورك بالولايات المتحدة، وملحق به قصر كبير مساحته 5.800 متر مربع، وتبلغ قيمته 248 مليون دولار، وتم بناؤه في تسعينيات القرن العشرين.

تاوهوايوان

يقع في مدينة سوجو الصينية، وتبلغ مساحته 6.700 متر مربع على متن جزيرة خاصة، وقامت ببنائه شركة «سوناك تشاينا» بالتعاون مع شركتي «تشانغشابانغ تراديشنال أركيتكتشر» و«بيلدينع سكيلز».

فيرووتر

بُنِي هذا المنزل التراثي في عزبة مساحتها 1.12 هكتار على ميناء سيدني بأستراليا، وصممه المهندس المعماري جون هوربوري هانت، وتم بناؤه عام 1882.

قصر صفرا

يوجد في ساو باولو بالبرازيل، وتبلغ مساحته 117 ألف قدم مربعة، ومملوك للراحلة ليلي صفرا فاعلة الخير التي كانت من أغنى الشخصيات في العالم.

مودرن فيرساي

يوجد في مقاطعة أورانج بولاية فلوريدا، مساحته 90 ألف قدم مربعة، ويخص ديفيد سيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «ويست غيت ريزورتز»، وزوجته جاكلين.