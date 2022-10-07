أحمد وفيق.. على مسرح «سيدتي الجميلة جداً»

محمد قناوي (القاهرة) يستعد أحمد وفيق للوقوف على خشبة المسرح القومي في العمل الاستعراضي «سيدتي الجميلة جداً»، المأخوذ عن مسرحية «بيجماليون» للكاتب العالمي برنارد شو، إعداد وإخراج محسن رزق، وأشعار عادل سلامة، ويشارك في البطولة داليا البحيري وفريد النقراشي وعزت زين. من جهة أخرى، قال وفيق إنه تعاقد على المشاركة في مسلسل «المدينة الجامعية» والذي يتكون من 10 حلقات، بطولة حورية فرغلي، ميدو عادل ورانيا محمود ياسين، وتأليف سيد شحاته، ويرصد العمل قصص عدد من الفتيات يقمن في المدينة الجامعية ويواجهن بعض الأزمات. وكشف أحمد عن أنه اعتذر عن عدم المشاركة في المسلسل التاريخي «معاوية بن سفيان» الذي يدور في 30 حلقة، والمقرر عرضه رمضان المقبل، بسبب عدم ترشيحه لشخصية «معاوية» التي كان يتمنى تقديمها، وترشيح الممثل الفلسطيني علي سليمان لأداء الدور. وأشار وفيق إلى أنه انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل «روز وليلى»، الذي كتبه المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، ويخرجه البريطاني أدريان شيرجولد، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، حول قصة حب في أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج.