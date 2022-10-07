فيسبوك تغلق نشرتها الإخبارية

أبوظبي (الاتحاد)

في يونيو الماضي أطلقت فيسبوك النشرة الإخبارية «بوليتين» لتنافس النشرة الأشهر Substack، لكن صحيفة نيويورك تايمز كشفت قبل أيام أن الشركة الأم «ميتا» قررت إغلاق النشرة الإخبارية أوائل العام المقبل، وأنه تم إبلاغ الكتاب بذلك.

وقالت الشركة في بيان: «لقد سمحت لنا النشرة بالتعرف على العلاقة بين منشئي المحتوى وجماهيرهم وكيفية دعمهم بشكل أفضل في بناء مجتمعهم على Facebook». وأكدت في الوقت نفسه التزامها بدعم المبدعين على منصتها.كان الهدف من النشرة الإخبارية التي انطلقت في الصيف المنصرم، استقطاب الكتاب المستقلين البارزين الذي يحاولون تقديم محتوى متميز وخاص بعيداً عن الصحف والمنصات التقليدية، بهدف الاستفادة بأكبر عائد مادي يمكن الحصول عليه من اشتراكات القراء. وكانت الفكرة حققت نجاحا كبيرا في Substack. وعند الانطلاق، قال كامبل براون، نائب رئيس الشراكات الإخبارية، وأنثيا واتسون سترونغ، مديرة المنتجات للأخبار: «إن قدرتنا الفريدة على مساعدة الأشخاص الموهوبين في العثور على الجماهير والأسواق التي يحتاجونها للازدهار والتواصل معها تمنح الصحافة المستقلة فرصة أكبر للازدهار»، تقول نيويورك تايمز: إن النشرة بدأت بمجموعة من الكتاب المعروفين والأسماء البارزة، بما في ذلك مالكولم جلادويل وجيمس هامبلين وإيرين أندروز، بالإضافة إلى الكتاب الصاعدين. كما تم دعم كتاب الأخبار المحليين. وكانت بعض الصفقات بأرقام فلكية.

ويبدو أن إغلاق المنصة سببه تحول السياسات في فيسبوك صوب التركيز أكثر على منشئي المحتوى في إطار منصتها الرئيسية.