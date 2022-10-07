د. شريف عرفة

العلاقات الافتراضية.. مفيدة أم مضرة؟

من الشروط الأساسية للحصول على صحة نفسية جيدة، وجود مصدر للدعم النفسي.. علاقة اجتماعية قوية يشعر فيها الإنسان بالأمان والتقبل والحميمية، لدرجة أن الصفة المشتركة بين السعداء - حسبما تقول الدراسات - هي وجود علاقة واحدة قوية على الأقل في حياتهم.. فهذا ليس مفيداً نفسياً فقط، بل جسدياً أيضاً.. فالشعور بوجود دعم اجتماعي يساعد في تحسين الصحة العامة.

واليوم، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياة كثير من الناس... ففي ظل ضيق الوقت وتراكم المسؤوليات وتنامي ضغوط الحياة العصرية، أصبح الاعتماد عليها كبيراً في صنع علاقات وصداقات..

فهل العلاقات الافتراضية مفيدة كالواقعية؟

هل تحقق نفس المكاسب النفسية؟

طرح العلماء هذا السؤال، فوجدوا إجابة مركبة بعض الشيء.. ومثيرة في نفس الوقت!

في بحث يحمل عنوان «العلاقات مهمة: تأثير الأمان الاجتماعي والمكاشفة، على العلاقة بين الأمان الاجتماعي المتصور والرفاه، للعلاقات الواقعية والافتراضية»، للباحثة لينا نجويين وزملاؤها من جامعة كليرمونت، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية.. وجدوا أن العلاقات الافتراضية - على عكس المتوقع - تلعب دوراً كبيراً في تحقيق السعادة.. وتحسين الصحة النفسية.

نتائج الدراسة

يوضح الباحثون في البداية، أن العلاقات الاجتماعية تزيد السعادة، بسبب زيادة شيء يسمى «الدعم الاجتماعي المُتَصَوَّر».. أي اعتقاد الإنسان بوجود هذه العلاقات الداعمة في حياته.. وهو شعور ذاتي منبعه الشخص نفسه.

تقول نتيجة الدراسة، إن العلاقات الافتراضية تحقق هذا الشرط بوضوح.. إذ يشعر الإنسان بالسعادة والثقة، بسبب وجود علاقات حقيقية أو افتراضية في حياته، يتصور أنها مصدر دعم نفسي له، بعض النظر عن دقة هذا الاعتقاد.

بمعنى آخر، العلاقات الافتراضية مفيدة لأنها تورث الإنسان شعوراً بأن هناك أناس آخرين في حياته.. وهو شعور يحتاجه كثير من الناس في عالم اليوم. مثل أولئك الذين يعانون الوحدة والعزلة الاجتماعية، والذين يشعرون بالخجل أو صعوبة في صنع صداقات في عالم الواقع.

لكن الدراسة تضيف أيضاً، أن شرط العلاقة الافتراضية هو الشعور بالأمان.. أن يكون الناس الذين تتعامل معهم على الإنترنت مصدر أمان لك، لا مصدر تهديد أو إيذاء معنوي.. يمكنك التحدث وسط هذه المجموعة عالماً أنها ليست مساحة للتنمر والإهانة.. العلاقات الافتراضية التي يتوفر فيها هذا الشرط، تساعد في تحسين الصحة النفسية. على عكس العلاقة العلاقة الواقعية، التي ينبغي أن يتوفر فيها شرطان لا شرط واحد.. هما: الشعور بالأمان وأيضاً المكاشفة الذاتية.

معنى «المكاشفة الذاتية»: تعبير الإنسان عن مشاعره وكشف أسراره، أن يكشف عن ذاته ويخرج مكنونات صدره لشخص يثق فيه.. كي تعرف أهمية ذلك لاحظ أن المكاشفة الذاتية ضرورية لتوثيق علاقة الصداقة.. فالصديق الحقيقي هو الذي يستطيع كل منكما ائتمان الآخر على أسراره.. لذلك تقول الدراسة إن هذا الشرط ضروري للعلاقات في العالم الحقيقي، لكنه ليس ضرورياً في العلاقات الافتراضية.

أسرارك على الإنترنت

بعض الناس يلجؤون لهذه الحيلة: يبوحون بأدق تفاصيل حياتهم الشخصية بهدف تكوين صداقات افتراضية أكثر.. كما ترى مع بعض مقدمي المحتوى على «يوتيوب» الذين يصورون أدق تفاصيل حياتهم، ما يخلق بعضاً من الألفة مع المشاهدين فيتابعونه.. لكن الناس لا ينجذبون لهذا المحتوى بدافع الصداقة، بل منهم من ينجذب له بدافع التلصص..

يقول الباحثون في هذه الدراسة ما نصه: «بالنسبة للعلاقات عبر الإنترنت، قد يحتاج الشخص فقط للشعور بالأمان الاجتماعي من أجل التمتع بصحة نفسية أفضل». لكن، ليس المكاشفة الذاتية.

لو كانت لديك صداقات افتراضية أقل عدداً، لكنها تعطيك شعور الأمان والدعم، فإنها سوف تؤتي ثمارها.. وتصبح أكثر قابلية للتحول لصداقة حقيقية على أرض الواقع.

لكن لا تبح بأسرارك الشخصية على الملأ الافتراضي، فهذا قد يجذب لك متابعين ويزيد التفاعل، لكنه ليس شيئاً جيداً لصحتك النفسية. لأنه قد يجذب لك سيؤدي لقلة الشعور بالأمان في هذه العلاقة الافتراضية، و-بالتالي - تقليل الشعور بالسعادة وتقويض الصحة النفسية!

باختصار:

لا تكشف أسرار حياتك كمشاع على الإنترنت... وهو الأمر الذي قد يتفق معنا فيه خبراء أمن المعلومات!