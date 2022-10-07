حسين الجسمي ينشد "يا كاملاً في الخلق" و"ضوء وضوء"

أبوظبي (الاتحاد) بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وضمن مشاركته في الدورة الأولى من مهرجان البدر – في حب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المنعقد في إمارة الفجيرة، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بصوته ومن رؤيته وألحانه، ألبوماً إنشادياً بعنوان "ترتيل الضياء"، متضمناً أنشودتين حملت الأولى عنوان "يا كاملاً في الخلق" والثانية "ضوء وضوء"، من أشعار الدكتور محمد عبدالله سعيد، وتوزيع ومكساج وماستر المهندس طارق عبدالجابر. تهدف كلمات الأنشودتين إلى نشر رسالة التسامح والقيم الذي جاء بها سيد الخلق والمرسلين، وما تضمنته السيرة النبوية الشريفة والتعريف بها حول العالم. وطُرحت الأنشودتان "يا كاملاً في الخلق" و"ضوء وضوء" في ألبوم "ترتيل الضياء"، ضمن فيديوهات ممنتجة متضمنة الكلمات، عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على موقع YouTube، وعبر الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي.