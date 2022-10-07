«إيه آر رحمان».. حفل موسيقي استثنائي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) يستعد أيقونة الموسيقى العالمية الشهير «إيه آر رحمان»، لإشعال حماس الجمهور خلال مهرجان «ديوالي» لهذا العام، بإقامة حفل موسيقي حي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجزيرة ياس، يُعيد أجواء الإثارة مجدداً إلى خشبة المسرح، وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري، بـ«الاتحاد أرينا»، أكبر وجهة ترفيهية داخلية مجهزة بأحدث التقنيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. أكمل الفائز بجائزة الأوسكار، 30 عاماً في صناعة الموسيقى ويعد واحداً من أشهر الموسيقيين على مستوى العالم. وكان «رحمان» قد حصد مؤخراً جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «أترانجي ري»، خلال النسخة الـ22 من حفل توزيع جوائز (NEXA IIFA) المرموقة، التي عُقدت أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي. وبهذه المناسبة، قال «إيه آر رحمان»: «يسعدني أن أقدم عرضاً موسيقياً لأول مرة في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي خلال هذا الشهر، ودائماً ما أسعى إلى الاحتفاء بالموسيقى على الساحة الدولية والتواصل مع جمهوري وعشاق الموسيقى حول العالم، وانطلاقاً من مكانة أبوظبي كوجهة بارزة للترفيه والتسلية، أتطلع قدماً للمشاركة في احتفالات ديوالي لهذا العام». وتستعد جزيرة ياس وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، باعتبارها من الوجهات الرائدة عالمياً للترفيه، لتقديم أفضل ما لديها من خلال برنامجها الحافل بالفعاليات على مدار العام، الذي يضم مجموعة مذهلة من المناسبات والعروض، للاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي».