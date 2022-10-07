«فلاي مي تو ياس» مع رانفير سينج في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) استقبلت جزيرة ياس في أبوظبي، الممثل البوليوودي رانفير سينج، (سفير جزيرة ياس)، و300 ضيف من الهند، بمن فيهم الفائزون في مسابقة «فلاي مي تو ياس» للاستمتاع بقضاء عطلة مع النجم العالمي في عدد من الوجهات الترفيهية المتنوعة في جزيرة ياس.
تم اختيار الفائزين في المسابقة من خلال تحدي رقصة «هوك ستيب» على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمجموعة MakeMyTrip، وتم دعوة المعجبين لعرض حركاتهم الاستعراضية لتقليد رانفير سينج على أغنية Yas Hai Khaas، التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الحالي.
وحصد الفيديو الموسيقي الخاص بـ رانفير أكثر من 7 ملايين مشاهدة في اليوم الأول من طرحه، وهو يغني ويقدم استعراضات، وهو في طريقه إلى جزيرة ياس، مقدماً سلسلة من العروض على مسرح «عالم فيراري أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبو ظبي»، و«ياس مول»، و«ياس باي ووترفرونت»، ودعا بعض الضيوف لمرافقته لخوض هذه التجربة الفريدة.