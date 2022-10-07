«أهالي ذوي الإعاقة» تنظم فعالية «أعرف نبيك»

الشارقة (الاتحاد) نظمت «جمعية أهالي ذوي الإعاقة» التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، عدداً من الفعاليات التي تواكب احتفالات الإمارات بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحضور أصحاب الهمم وأولياء أمورهم. تضمنت الفعالية تكريم الأمهات الفائزات بمسابقة «اعرف نبيك» في عامها الثاني، وترعاها دائرة الشؤون الإسلامية، واختتمت الجمعية فعالياتها بتكريم رئيسها خالد السلامي بحصوله على لقب «سفير السلام والنوايا الحسنة» الممنوح له من قِبل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأكدت فاطمة السجواني، أمين السر في «جمعية أهالي ذوي الإعاقة» على أهمية الأدوار المجتمعية التي تبذلها الجمعية لتحقيق غاياتها في تعزيز الشراكة بين أهالي أصحاب الهمم. وأشارت إلى الجمعية تحرص على تنفيذ أنشطة متنوعة وبرامج فريدة، التزاماً منها بمسؤولياتها في خدمة أصحاب الهمم وذويهم.