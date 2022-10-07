القرية العالمية تكشف عن 200 منفذ طعام

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن سلسلتها الواسعة من المطاعم وتجارب المأكولات التي سيحفل بها موسمها الـ 27 المقرر أن ينطلق يوم 25 أكتوبر، والذي سيقدم لضيوفه مجموعة من المفاهيم الجديدة وخيارات تناول الطعام التي تم تطويرها لإضفاء أجواء مميزة وجمع أصناف الطعام ونكهاته العالمية إلى الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة. ويحظى الضيوف بفرصة الاختيار من بين أكثر من 200 منفذ من المطاعم والمقاهي وخيارات المأكولات الشعبية.

وبات بإمكان الضيوف الآن الاستمتاع بإطلالات رائعة على بحيرة التنين خلال تناولهم لألذ المأكولات في 4 مطاعم من طابقين، جرى تصميمها بشكل ملفت وجمي.

ويقدم الشيف الشهير روهيت غاي لضيوف القرية العالمية مأكولات جديدة بخلطات هندية مميزة، وقائمة طعام مبتكرة، ومفهوماً فريداً في تناول المأكولات، فيما يقدم الشيف أمين إبرا أشهى المأكولات والأطباق الفارسية المعاصرة.

ويقدم موسم القرية العالمية 27 لعشاق القهوة تشكيلة منوعة من المقاهي المتخصصة بألذ أنواع القهوة المحمصة.

ويقدم السوق العائم بأجوائه الآسيوية تشكيلة متنوعة من المأكولات، وتم تجديد سوق القطارات بالكامل بقطع ضخمة من الحلويات وديكور المعجنات. وسيستمع الضيوف بأصناف متنوعة من الحلويات العالمية، بما فيها الآيس كريم البريطاني المقلي، وكعك المدخنة المجري، وآيس كريم هالو هالو من الفلبين، وكعكة الجبن سان سيباستيان من إسبانيا.

وقال علي الهاشمي، مدير إدارة المعاملات التجارية والرعاية في القرية العالمية: تشكل المأكولات والمشروبات جزءاً اساسياً من تجربة القرية العالمية، ومع تطور السياحة الغذائية وارتقائها إلى آفاق جديدة، نحرص على تقديم أفضل أصناف المأكولات والنكهات العالمية لضيوفنا الأعزاء. والقرية العالمية هي تظاهرة ثقافية ومناسبة قيّمة للاطلاع على الثقافات الأخرى، ولعل من أفضل الطرق للتعرف على أي ثقافة هي من خلال مطبخها.

وتعد القرية العالمية أكبر وجهة لتناول المأكولات الشعبية العالمية في المنطقة، ومقصداً حقيقياً لعشاق الطعام، بما تحويه من مطاعم تقدم لضيوفها قائمة غنية بألذ المأكولات والحلويات مثل وجبات الدجاج التركي المقلي والمقرمش، والفطائر الرقيقة الممزوجة بالشوكولاتة السائلة والكاري المعطر.

ومع توافر الكثير من خيارات المأكولات والمشروبات التي تقدمها القرية العالمية لضيوفها، بما في ذلك قائمة المأكولات الشعبية المفضلة، التي سيتم الكشف عنها قريباً، تتجه أنظار عشاق هذه الوجهة الثقافية والترفيهية المميزة لموسمها 27، المقرر أن ينطلق في 25 أكتوبر الجاري.