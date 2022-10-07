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نوبل للسلام.. لناشط بيلاروسي ومؤسستان من روسيا وأوكرانيا

الناشط البيلاروسي في مجال حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي (وسط)
7 أكتوبر 2022 15:08

أعلنت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، اليوم الجمعة، فوز الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، وذلك تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.    

وقالت عضو اللجنة بيريت رايس-اندرسن في معرض الإعلان عن الفائزين الثلاثة بالجائزة: "لقد روجوا على مدار سنوات لحماية الحقوق الأساسية.

وساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليا قيد الاحتجاز. 

 

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