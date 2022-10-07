«أتاكاما» .. يد الصحراء..!

أبوظبي (الاتحاد) وسط صحراء «أتاكاما» في تشيلي الأكثر جفافاً في العالم، يجد الزائر نفسه وجهاً لوجه أمام معلم بالغ الغرابة، يخاله سراباً للوهلة الأولى، كف يد عملاقة تخرج من وسط الرمال التي يتدرج لونها بين الأحمر والبرتقالي، وكأن هناك عملاقاً غارقاً في الرمال المتحركة يمد يده طلباً للمساعدة، وعندما يقترب الزائر يجد يداً حقيقية، بنفس تفاصيل كف وأصابع البشر، لكنها بطول حافلة مدرسية.
نسخة من المريخ
استخدمت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» الفضائية صحراء «أتاكاما» لاختبار عرباتها الفضائية نظرا لطبيعتها شديدة الشبة بالمريخ. 36 قدماً ارتفاع اليد المثيرة في صحراء «أتاكاما».