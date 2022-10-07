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الشمندر يقاوم السرطان ويعزز الأداء البدني

الشمندر
7 أكتوبر 2022 13:44

لا تقتصر فوائد الشمندر على الوقاية من الجلطات وتحفيز تدفق الدم إلى الدماغ، فمضاد الأكسدة الذي يكسبه لونه المميز والمعروف باسم البيتالين، يحمي الجسم من الخلايا السرطانية، ويطارد الخلايا غير المستقرة ويدمرها، ويساعد عصير الشمندر على تنقية الدم من السموم، ويلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على حيوية البشرة ورونقها.

فوائد الشمندر: يضبط ضغط الدم يخفض ضغط الدم من 4 إلى 10 ملم زئبقي خلال ساعات.

يقاوم السمنة.

قليل السعرات الحرارية.

ويعزز الشعور بالشبع.

 توافر النترات الغذائية يعزز الأداء البدني ويحسن مستوى الطاقة في الجسد.

عصير الشمندر يساعد على تنظيم الهضم ويقي من الإمساك.

مكوناته 100 جرام شمندر 9.5 جرام كربوهيدرات 6.8 جرام سكر 2.8 جرام ألياف 1.6 جرام بروتين.

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