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«سمكة آلية» تنظِّف المياه من البلاستيك!

«سمكة آلية» تنظِّف المياه من البلاستيك!
7 أكتوبر 2022 13:21

أبوظبي (الاتحاد) ابتكر علماء صينيون سمكة آلية يمكنها امتصاص المواد البلاستيكية الدقيقة من المياه، أثناء سباحتها وضرب زعانفها مثل السمكة الحقيقية.

يبلغ طول السمكة الروبوت نصف بوصة فقط، وتعمل عن طريق تشغيل وإيقاف ليزر يشبه الأشعة تحت الحمراء عند الذيل، ما يؤدي إلى دفع السمكة، واستوحي تصميمها من مصادفة عرق اللؤلؤ، بهدف المساعدة في إنقاذ الكوكب.

تتمتع السمكة بقوة وسرعة تجعلها مثالية لرصد المواد البلاستيكية الدقيقة والملوثات الأخرى حتى في البيئات المائية القاسية. ويمكنها أن تمتص الملوثات بشكل ثابت وتستعيد قوتها ووظائفها حتى في حالة التلف، إذ إنها مزودة بخصائص لإصلاح نفسها إذا تضرر جزء منها. ووفقاً لموقع Study Finds الأميركي للأبحاث والدراسات.

يأمل الباحثون أن تمثل التقنية الجديدة حلاً لمشكلة تلوث المياه باللدائن الدقيقة التي توجد في كل مكان تقريباً على الأرض وتضر بالحيوانات إذا تم تناولها، ومن الصعب إزالتها من البيئة بمجرد استقرارها في الزوايا والشقوق في قاع الأنهار والجداول والبحيرات والمحيطات.
 

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