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«ملصق» يقي من الشمس؟

«ملصق» يقي من الشمس؟
7 أكتوبر 2022 12:46

أبوظبي (الاتحاد) استخدام واقي الشمس ضرورة للعناية بالبشرة، لكن ينسى البعض إعادة وضعه أو تجديده كل ساعتين. وقد تم التوصل إلى ملصقات الأشعة فوق البنفسجية SPOTMYUV للبشرة، حاصلة على براءة اختراع مزودة بتقنية استشعار للتذكير بضبط الوقت لإعادة وضع الواقي.

ويعمل الملصق على اكتشاف وقت توقف مفعول كريم الشمس لأنه يستخدم تقنية محاكاة الجلد، وكل ما يجب فعله، هو وضع الملصق البنفسجي على البشرة ووضع كريم الشمس فوقه، ما يجعل اللون الأرجواني واضحاً. وذكر موقع Her الأيرلندي أن الملصقات تتميز بأنها مقاومة للماء وصالحة أثناء السباحة ومضادة للتعرق والحساسية.

الشمس
واقي الشمس
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