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وصول 4 رواد إلى الفضاء على متن رحلة لسبيس إكس

أعضاء طاقم ناسا يقفون لالتقاط صورة أثناء مغادرتهم لأماكن طاقمهم للإطلاق على متن صاروخ سبيس إكس
7 أكتوبر 2022 08:50

وصلت رحلة تابعة لشركة سبيس إكس الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية يوم الخميس وعلى متنها أربعة رواد فضاء بعد أن انطلقت من موقع إطلاق كيب كارنافال في فلوريدا في اليوم السابق.

ووصلت الرحلة «كرو 5»- التي تحمل رائدي الفضاء الأميركيين جوش كاسادا ونيكول أونابو مان، ورائد الفضاء الياباني كويشي واكاتا، ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا-إلى المحطة في الساعة 1701 بالتوقيت المحلي (2101 من مساء الخميس بتوقيت جرينتش).

وستتداخل فترة إقامة الطاقم مع فترة طاقم إكسبيديشن 68، و «لفترة قصيرة» سيرتفع عدد المقيمين في محطة الفضاء الدولية إلى 11 شخصا.

 

وكانت كيكينا أول رائدة فضاء تسافر إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج طيران تمت الموافقة عليه الصيف الماضي بين وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ويسمح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه رغم التوتر الشديد بسبب الحرب في أوكرانيا، بسفر طواقم مختلطة أميركية وروسية إلى المحطة الفضائية على متن سفن فضاء من أي من البلدين.

وقبل أسبوعين إنطلق رائدا الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين، إلى محطة الفضاء الدولية رفقة رائد الفضاء الأميركي من ناسا، فرانك روبيو. وانطلقت الرحلة على متن كبسولة فضائية من طراز سويوز، من ميناء بايكونور الفضائي الروسي في كازاخستان.

يشار إلى أن مهمة الكبسولة الفضائية «كرو دراجون» التابعة لشركة سبيس إكس كان من المقرر أن تنطلق في الثالث من الشهر الجاري، ولكنها تأجلت بسبب الإعصار إيان.

يذكر أن شركة الرحلات الفضائية الخاصة «سبيس إكس» أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك وأبرمت معها ناسا اتفاقا لإيصال بعثات وشحنات إلى محطة الفضاء الدولية.

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المصدر: وام
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ناسا
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