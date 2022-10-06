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الإنجليز يختارون أسماء مواليدهم من الألبومات الغنائية

كيم كارداشيان
7 أكتوبر 2022 01:19

لندن (أ ف ب) 

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يمثل اسم زيغي الذي استخدمه النجم البريطاني ديفيد بووي في أحد ألبوماته، واسم ساينت نجل كيم كارداشيان من زوجها السابق كانييه ويست، مصدر إلهام الأهل عند اختيار أسماء مواليدهم في إنجلترا وويلز، وهما آخذان في الانتشار.
وارتفع عدد الذكور الذين أطلق عليهم اسم زيغي المستوحى من ألبوم «زيغي ستاردست» من 49 سنة 2016 إلى 136 في 2021، فيما زادت شعبية اسم ساينت أكثر من عشرة أضعاف، واختير لنحو 60 مولوداً ذكراً عام 2021 وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.
وارتفع اسم بووي من أقل من 40 عام 2016 إلى نحو 80 بعد خمس سنوات.

ديفيد بووي
كيم كارداشيان
إنجلترا
ويلز
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