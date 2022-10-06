في حوارها لـ«الاتحاد»: ياسمين رئيس ماذا قالت عن «خطة مازنجر»؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وصفت الممثلة ياسمين رئيس تجربتها في فيلم «خطة مازنجر» بالمختلفة والفريدة من نوعها، نظراً لطبيعة الفيلم العائلي الذي يمزج بين النوستالجيا والكوميديا، إضافة إلى تجسيد دور فتاة شعبية في قالب كوميدي. وتعتبر هذه الشخصية جديدة عليها في عالم التمثيل، ما مكّنها من الدخول في منطقة فنية جديدة أحبتها، ومن الممكن أن تنفذ تجارب أخرى مشابهة، خصوصاً بعد ردود الأفعال الإيجابية التي جاءتها من الجمهور عبر «السوشيال ميديا»، بعد عرض الفيلم في الإمارات وبعض الدول الخليجية والعربية.

تحدثت ياسمين رئيس في حوار مع «الاتحاد»، عن أهم ما يميز فيلم «خطة مازنجر» الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الكوميديا، وقالت: «بيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومحمد أسامة، نجوم مميزون في عالم الكوميديا، ووجودهم أثناء التصوير أضفى روحاً مرحة وجميلة، والكيمياء التي ظهرت على الشاشة الذهبية هي نتيجة للمشاعر الحقيقية خلف الشاشة بين طاقم العمل. وبالرغم من تخوفي في البداية لأن نوع الكوميديا مختلف، لكن الأجواء الممتعة خلف الكواليس وردود أفعال الجمهور، شجعتني على تنفيذ أعمال سينمائية مماثلة».

تجربة فريدة

يعتمد الفيلم على اسم وشخصيات المسلسل الكرتوني الشهير «مازنجر»، إذ تم اختيار أسماء شخصيات العمل من المسلسل نفسه مثل «مازنجر» و«أفروديت». وحول ما إذا كان الاعتماد على اسم وشخصيات «مازنجر»، جاءت في صالح العمل، تقول رئيس: «أسماء الشخصيات ساعدت في إيجاد ترابط سريع مع الجمهور، خصوصاً الجيل الذي كان يتابع في صغره كرتون «مازنجر»، حيث لعب العمل على مخزون الطفولة المشحون بكثير من العاطفة الجياشة ناحية «مازنجر»، والذي يعتبر من أشهر المسلسلات الكرتونية في التسعينيات. وقد نجح المخرج رامي رزق الله والمؤلفون محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وبيبو، في تقديم كوميديا ممزوجة بالحنين إلى الماضي، ما جعلها تجربة فريدة في عالم السينما».

عودة قوية

يتناول الفيلم قصة الشاب «ماهر» الذي يهوى تصوير الأفلام، ويقرر مع مجموعة من أصدقائه خطف طفل وطلب فدية، ويتخفون في زي شخصيات العمل الكرتوني «مازنجر» أثناء تنفيذ عملية الخطف. وحول ما إذا كان «خطة مازنجر» عودة قوية للأفلام السينمائية العربية الموجهة للعائلة، قالت رئيس: «الأفلام الموجهة للعائلات قل التركيز عليها في الآونة الأخيرة بسبب التطور والرغبة في صناعة أعمال مختلفة بأفكار جديدة، لكن الأفلام العائلية ستظل لها مكانتها وجمهورها، وهي بحاجة لاهتمام وتقديم أفكار مختلفة وكوميديا جديدة، وأتمنى أن يكون «خطة مازنجر» قد حقق ذلك».

تحدٍ صعب

اعتبرت ياسمين رئيس أن الأفلام العائلية الكوميدية، هي إلى حد ما صعبة في التنفيذ، خصوصاً مع مشاركة أطفال في العمل ووجوه جديدة تظهر للمرة الأولى عبر الشاشة الذهبية، موضحة أن صناعة الكوميديا بشكل عام تشكل تحدياً صعباً، لاسيما الكوميديا التي تُنفذ بشكل يناسب أفراد العائلة من الكبار والصغار.

وأضافت: «هذا الأمر يجعل الأعمال أكثر صعوبة، ويضع طاقم العمل في حدود لا يمكن تجاوزها». وأضافت: «أعتقد أن فيلم «خطة مازنجر» قدم موازنة جيدة وفعالة، ووجود الأطفال في الفيلم جعل الكواليس أكثر مصداقية».

مواقف كوميدية

عن تجسيدها شخصية الفتاة الشعبية العفوية، قالت ياسمين: «بالرغم من أن الدور جديد علي، إلا أنني أحببت الشخصية بكل صفاتها وتفاصيلها، وكنت أتقمصها في خيالي طوال فترة التصوير»، لافتة إلى أن هنالك العديد من المواقف الكوميدية التي حدثت أثناء التصوير، بينها المشهد الذي كانت تأكل فيه «الطوب الأحمر» خلال فترة «الوحم» أثناء حملها ضمن أحداث الفيلم، فكان الضحك يملأ موقع التصوير.

«ضرب نار»

شاركت ياسمين في بطولة فيلم جديد بعنوان «ضرب نار»، يجمع بين الأكشن والكوميديا، وتدور أحداثه حول عالم المافيا في قالب فكاهي، وشاركها بطولته محمود الليثي ومي سليم.

رمضان 2023

تخوض ياسمين السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «بابا المجال»، وتتعاون فيه مع الفنان مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سوياً في مسلسل «ملوك الجدعنة». وهو العمل الثاني الذي يجمعها بمصطفى، وكذلك تعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى بعد نجاحهما في مسلسليّ «ملوك الجدعنة» و«لص بغداد»، متمنية أن ينال المسلسل نجاحاً كبيراً خلال عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.