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تشارليز ثيرون: لا قواعد للجمال!

تشارليز ثيرون
7 أكتوبر 2022 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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ترى ممثلة هوليوود الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون (47 عاماً) أن الجمال أمر شخصي ولا يخضع لأي قواعد.
وقالت إنها تلقت نصائح الجمال من مصففة شعرها التي علمتها ألا تخشى من التجديد، وتعتبر أن أمها مثالها الأعلى في الجمال، لأنها تعتني بنفسها بشكل رائع.
وعن العطور، تفضِّل تشارليز البساطة، ما جعلها سفيرة علامة «جادور» من ديور، وعطرها يجمع بين الزهور الطازجة الكلاسيكية وخفة الماء. وذكر موقع Female First البريطاني أن النجمة الحائزة جائزة الأوسكار، لا تقلق من تقدمها في العمر، ولا تضع الكثير من المساحيق على وجهها، كما أن تبنيها الإطلالة الطبيعية في أفلامها يشبه ظهورها على السجادة الحمراء وفي المجلات، إذ لم تعد مضطرة للاعتماد على المكياج.

تشارليز ثيرون
هوليوود
الجمال
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