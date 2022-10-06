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4 نصائح للعناية بشَعر طفلك

4 نصائح للعناية بشَعر طفلك
6 أكتوبر 2022 15:19

علي عبد الرحمن (القاهرة)
تقع بعض الأمهات في حيرة حول اختيار أفضل الطرق لترتيب شعر الطفل والحفاظ على بريقه ولمعانه وعدم إصابته بالتلف أو الجفاف، باعتباره عنواناً أساساً للمظهر الخارجي.
وتقدم مدربة وخبيرة الشعر الدكتورة رشا شلباية نصائح للأمهات حول كيفية الحفاظ على شعر أطفالهن خلال دوامهم المدرسي.
ومنها الغذاء الصحي المتوازن، والذي يعد عاملاً أساساً في تغذية الشعر.
1 - أن يكون النظام الغذائي متنوعاً من البروتين المتوفر في الأسماك والبيض والألبان والأجبان، وعنصر الحديد في الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان والذرة الرفيعة، والخضراوات ذات الأوراق الداكنة ومنها السبانخ والجرجير والخس والبقدونس، وفيتامين «ه» المتواجد بالمكسرات.
2 - ومن أجل شعر كثيف وقوي وناعم، توضح شلباية أن استخدام الزيوت أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلات، مثل خليط زيت الحية والخروع لعلاج مشكلة كثافة الشعر، وخليط زيت الجرجير والثوم لتقويته، أما خليط زيت السمسم وجوز الهند فيجعله ناعماً. ويجب اختيار نوع واحد واستخدامه مرة أسبوعياً قبل الاستحمام.
3 - وتكشف عن طريقتين للتخلص من سموم فروة الرأس، الأولى استخدام الفيتامينات، بخلط الكبسولات الرخوية من فيتامين «ه» وأوميجا 3 بلس، وعمل استرخاء خفيف لفروة الرأس لمدة 5 دقائق، براحة اليد، مع تركه من دون غسل بالماء، وتكرر تلك الطريقة مرة كل 30 يوماً.
والطريقة الثانية، تعمل على تنظيف عميق وإزالة الراوسب والتخلص من سموم فروة الرأس من خلال ماسك من ملعقة كبيرة طمي مغربي بودر وكوب منقوع النعناع ومعلقة كبيرة من خل التفاح ونصف ليمونة، ومزجها جيداً حتى تصبح خليطاً متماسكاً، وتدليك فروة الرأس به وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسله جيداً بالشامبو وحمام الكريم المناسب لطبيعة شعر الطفل، وتكرر تلك الطريقة مرة كل 30 يوماً.
4 - وتحذر الخبيرة من 3 محظورات يجب الابتعاد عنها، أولاً: استخدام البلسم، فيجب اختيار نوع مخصص للأطفال أو أورجانيك وأن يكون خالياً من مواد الصوديوم والسلفات والبارابين وتكون مادة الـ PH الخاصة به متوازنة.
وثانياً: عدم ملامسة حمام الكريم أو السيروم لفروة الرأس نهائياً، وثالثاً: تجنب دهن الزيوت بشكل يومي لما لها من تأثير ضار على الشعر، وتعمل على جفافه، بالإضافة إلى جعله داكناً.

 

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